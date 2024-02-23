الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد لـ صبري فواز وشيرين رضا الحلقة الـ31

وبينا معاد
وبينا معاد

عرضت منذ أيام قليلة الحلقه الـ31 من مسلسل وبينا معاد للنجميين صبري فواز وشيرين رضا، وذلك على قناة دي إم سي ومنصة واتش ات، بشكل أسبوعي بمعدل خمس حلقاته.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة «dmc»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس، حيث تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر.

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 موعد إعادة عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 31

وتعرض الحلقه الـ31 يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة دي إم سي.

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة «dmc»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس حيث تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر.

أما الإعادة الأولى للمسلسل ستكون الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا، أما عرض العمل على دي إم سي دراما الإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساءا.


أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

مسلسل وبينا ميعاد من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة.

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد حول عائلتين مختلفتين، عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية -شيرين رضا- التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، ينشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.

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