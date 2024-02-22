الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أعمال جمعت أحمد مكى بـ محمد سلام

جريدة الدستور

يعد مسلسل "الكبير أوي" ضمن أبرز قائمة مسلسلات رمضان 2024، حيث ينتظر الكثير مشاهدة مسلسل "الكبير أوى 8"، الذى يعتبر من أبرز المسلسلات التى تعرض خلال شهر رمضان 2024.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو التشويقي له وسيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير.

أعمال جمعت بين أحمد مكي ومحمد سلام

وبدأت صداقة أحمد مكي ومحمد سلام قبل مسلسل "الكبير أوي"، كان أولها عام 2009، في فيلم "طير انت" وشارك أيضا في الفيلم الذي جمع كل من دنيا سمير غانم وماجد الكدواني

وبعدها تعاونوا مرة أخرى في 2010 في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" وفي نفس العام قدم الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوي"، وبعدها عمل معه في باقي الأجزاء حتى الجزء السابع الذي عرض رمضان الماضي.

ويلتقيان مرة أخرى في الموسم الثامن من مسلسل الكبير قوي 8 للفنان أحمد مكي العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن "مكي" على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

وهو بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، وتأليف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى، حيث تعلق المشاهدون بشخصية الكبير وزوجته مربوحة، التي اتسمت علاقتهما بالتفاهم والحب، وحتى تكون علاقتك بزوجتك مثل علاقتهما، نستعرض في التقرير التالى، نصائح لتقوية العلاقة بين الزوجين، وفقًا لما ذكره موقع "extension".

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