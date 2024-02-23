الجمعة 23 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

قبل عرض "الكبير أوي 8".. أعمال جمعت محمد سلام وأحمد مكي وحققت نجاحا كبيرا

الكبير أوي 8
الكبير أوي 8

يتأهب جماهير الدراما المصرية الكوميدية انطلاق الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، بطولة الفنان أحمد مكي، والذي يشارك فيه النجم الكبير محمد سلام في دوره الشهير هجرس.
يعد مسلسل الكبير أوي في جزءه الثامن من بين المسلسلات التي تشارك بقوة في ماراثون مسلسلات رمضان، والذي من المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال السباق الرمضاني 2024.

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وظهر مكي، خلال برمو مسلسل "الكبير أوي 8" بشخصياته الشهيرة الثلاث "الكبير" و"جوني" وحزلقوم"، ويقدم مكي في الجزء الثامن قصة جديدة ومختلقة عن الأجزاء السابقة، وشمل البرمو مجموعة من المشاهد الكوميدية التي كشفت عن انضمام عناصر جديدة إلى العمل.

 قصة مسلسل "الكبير أوي 8"

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

أعمال شارك فيها محمد سلام مع أحمد مكي 

شارك الفنان المبدع محمد سلام في العديد في الكثير من الأعمال مع الفنان الكبير أحمد مكي، قبل بدء العمل معًا في مسلسل الكبير أوي بأجزاءه الثمانية، نستعرض لكم في هذه السطور أبرز الأعمال التي شارك فيها محمد سلام وأحمد مكي والتي جاءت على النحو التالي: 

  • فيلم حزلقوم
  • فيلم سيما علي بابا
  • مسلسل الجماعة
  • فيلم لا تراجع ولا استسلام ( القبضة الدامية)
  • فيلم طير أنت

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: 

  • أحمد مكي
  • محمد سلام
  • بيومي فؤاد
  • هشام إسماعيل
  • حسين أبو حجاج
  • رحمة أحمد فرج
  • حاتم صلاح
  • عبد الرحمن حسن
  • محمد جمال قلبظ
  • مصطفى غريب
  • عبدالرحمن طه
  • أمينة خليل
  • محمد ثروت
  • أكرم حسني
  • شيماء سيف

يعد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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