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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مسلسلات رمضان 2024.. دور كريم عبدالعزيز في الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز، الذي تصدر التريند عقب إطلاق بوستر المسلسل المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024

ظهر النجم كريم عبدالعزيز، لشكل مختلف عن باقي الأدوار التي كان يحرص على تقديمها خلال الفترة الماضية ومنها أعمال الأكشن والكوميديا، ليطل على جمهوره في  مسلسل الحشاشين بشكل جديد، الذي أثار حماس وتشويق الجماهير.

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مسلسلات رمضان 2024.. قبل "الحشاشين" أعمال مبنية على قصص حقيقية قدمها كريم عبدالعزيز

والجدير بالذكر، تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

قصة مسلسل الحشاشين

ويجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذى يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

اهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرافية، هكذا تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية، وبشكل يليق بالمشاهدين المصريين الذين ينتظرون متابعة المسلسل في رمضان.

مسلسلات رمضان 2024..  دور " كريم عبدالعزيز" في مسلسل الحشاشين 

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

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