الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. قبل "الحشاشين" أعمال مبنية على قصص حقيقية قدمها كريم عبدالعزيز

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يتأهب  جمهور الدراما المصرية في مصر والوطن العربي لإنطلاق مارثون الدراما الرمضاينة لانطلاق مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان الكبير كريم عبدالعزيز على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي  في القرن الـ11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

قبل "الحشاشين".. أعمال ابتعد خلالها كريم عبدالعزيز عن الكوميديا

مسلسلات رمضان 2024.. كوليس شخصية مصطفى شعبان في "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج بـ"لون جديد" فى مسلسل "صدفة"

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال وصناع مسلسل الحشاشين

دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية نرمين الفقي في مسلسل "محارب"

أبرزهم جودر وعتبات البهجة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

أحمد داش وعصام عمر: نحاول تقديم تجربة واقعية من خلال مسار إجباري

يعد مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 من بين المسلسلات الضخمة في الانتاج، والتي تشارك في مارثون مسلسلات رمضان 2024، والتي من المقرر عرضها على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل الحشاشين

يلعب النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

اهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرافية، هكذا تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية، وبشكل يليق بالمشاهدين المصريين الذين ينتظرون متابعة المسلسل في رمضان.

أعمال كريم عبدالعزيز المبنية على قصص حقيقية

يعد الفنان الكبير كريم عبدالعزيز من بين النجوم الذين يلعبون كافة الأدورا في الساحة الفنية المصرية، يحاول الفنان كريم عبدالعزيز تجسيد قصص حقيقية وواقعية في أعماله، في السطور القادمة نستعرض الأعمال الفنية التي تدور حول قصص واقعية شارك فيها الفنان كريم عبدالعزيز وهي:

  • مسلسل الأختيار الجزء 3.
  • مسلسل الأختيار الجزء 2.
  • فيلم الفيل الأزرق الجزء 1.
  • مسلسل الزيبق.
  • فيلم الفيل الأزرق الجزء 2.
  • مسلسل الهروب.
  • مسلسل الجماع.

فريق عمل مسلسل الحشاشين

يتكون فريق عمل مسلسل الحشاشين من عدة نجوم وهم:

  • كريم عبدالعزيز.
  • فتحي عبدالوهاب.
  • ميرنا نور الدين.
  • أحمد عيد.
  • إسلام جمال.
  • نيقولا معوض.
  • سامي الشيخ.
  • سارة الشامي.
  • نور إيهاب.
  • سوزان نجم الدين
  • عمر الشناوي
  • بسنت أحمد أبو باشا.
  • محمد رجب.
  • جيهان الشماشرجي.
  • أحمد ميدان.

ويعد مسلسل الحشاشين من اﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الحشاشين رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 المصرية جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر اقوي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024 مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

قبل "الحشاشين".. أعمال ابتعد خلالها كريم عبدالعزيز عن الكوميديا

مسلسلات رمضان 2024.. كوليس شخصية مصطفى شعبان في "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج بـ"لون جديد" فى مسلسل "صدفة"

تشييع جثمان طبيب الغلابة "هانى الناظر" لمرقده الأخير بمقابر العائلة

بدء صلاة الجنازة على هانى الناظر فى المجمع الإسلامى بالشيخ زايد

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال وصناع مسلسل الحشاشين

دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية نرمين الفقي في مسلسل "محارب"

أبرزهم جودر وعتبات البهجة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

الأكثر قراءة

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

هزة عنيفة للسوق السوداء| الدولار يتراجع 10 جنيهات.. والذهب ينخفض 250 جنيهًا

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

قبل رمضان.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة