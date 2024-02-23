مسلسلات رمضان 2024.. قبل "الحشاشين" أعمال مبنية على قصص حقيقية قدمها كريم عبدالعزيز

يتأهب جمهور الدراما المصرية في مصر والوطن العربي لإنطلاق مارثون الدراما الرمضاينة لانطلاق مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان الكبير كريم عبدالعزيز على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي في القرن الـ11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

يعد مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 من بين المسلسلات الضخمة في الانتاج، والتي تشارك في مارثون مسلسلات رمضان 2024، والتي من المقرر عرضها على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل الحشاشين

يلعب النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

اهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرافية، هكذا تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية، وبشكل يليق بالمشاهدين المصريين الذين ينتظرون متابعة المسلسل في رمضان.

أعمال كريم عبدالعزيز المبنية على قصص حقيقية

يعد الفنان الكبير كريم عبدالعزيز من بين النجوم الذين يلعبون كافة الأدورا في الساحة الفنية المصرية، يحاول الفنان كريم عبدالعزيز تجسيد قصص حقيقية وواقعية في أعماله، في السطور القادمة نستعرض الأعمال الفنية التي تدور حول قصص واقعية شارك فيها الفنان كريم عبدالعزيز وهي:

مسلسل الأختيار الجزء 3.

مسلسل الأختيار الجزء 2.

فيلم الفيل الأزرق الجزء 1.

مسلسل الزيبق.

فيلم الفيل الأزرق الجزء 2.

مسلسل الهروب.

مسلسل الجماع.

فريق عمل مسلسل الحشاشين

يتكون فريق عمل مسلسل الحشاشين من عدة نجوم وهم:

كريم عبدالعزيز.

فتحي عبدالوهاب.

ميرنا نور الدين.

أحمد عيد.

إسلام جمال.

نيقولا معوض.

سامي الشيخ.

سارة الشامي.

نور إيهاب.

سوزان نجم الدين

عمر الشناوي

بسنت أحمد أبو باشا.

محمد رجب.

جيهان الشماشرجي.

أحمد ميدان.

ويعد مسلسل الحشاشين من اﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال.