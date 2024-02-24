السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد أمين ضيف شرف مسلسل بابا جه

أحمد أمين
أحمد أمين

مسلسلات شهر رمضان 2024.. يشارك  الفنان أحمد أمين  ضمن أحداث مسلسل "بابا جه" للنجم أكرم حسني والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسلات شهر رمضان 2024

وعلمت "الدستور" أن أحمد أمين  يظهر كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل من خلال عدد من الحلقات، وقد انتهى مؤخرا من تصوير معظم مشاهده بالمسلسل بالكامل.

تفاصيل مسلسل بابا جه

ويواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه ” على قدم وساق بقيادة المخرج خالد مرعي ليخوض به منافسة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ولم يستقر صناعه موعد طرحه سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم، وانتهى صناع العمل من تصوير معظم مشاهد المسلسل نظرا لتكثيف ساعات التصوير.

أحداث وقصة مسلسل بابا جه رمضان 2024 

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول (هشام) رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا تنفيذيا في إحدى الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد حيث يصبح مقيما في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مسلسلات شهر رمضان 2024

بينما تجسد نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني
 

مسلسل “بابا جه” مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

اخر أعمال أحمد أمين مع أكرم حسني 

يذكر أن أحمد أمين وأكرم حسني سبق وتعاونا في مسلسل “الوصية” وشاركهم في البطولة كلا من ريم مصطفى واحمد حلاوة ومن تأليف ايمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي. 

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