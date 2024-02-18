الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يفتتح مباني سكن الطلاب والطالبات بجامعة الوادي الجديد

خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، المبنيين رقمى (6 - 7)، على مساحة 1000 م2 للدور الواحد، وبارتفاع 5 طوابق، لسكن الطلاب والطالبات بجامعة الوادي الجديد، اللذين تم تنفيذهما من خلال الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلًا فى جهاز تعمير الوادى الجديد، وكذا كلية البنات الأزهرية بالوادى الجديد.


وحضر الافتتاح كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس على حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن، ومسئولو المحافظة، وجامعة الوادى الجديد، وجامعة الأزهر.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الوادى الجديد، عمل خلال الفترة من 2014 وحتى الآن فى 60 مشروعا تنمويا بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة حوالى 6.47 مليار جنيه، لخدمة أهالى المحافظة، وللمساهمة فى تنمية الوادى الجديد، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتنمية المحافظات الحدودية، وتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعي لائق لأهالينا بتلك المحافظات.


وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ 880 كم طرق، بتكلفة 5.4 مليار جنيه، حيث تعتبر شرايين التنمية، وتساهم فى ربط مناطق الإنتاج والتوزيع، وتسهل من انتقال العمالة والخامات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى جميع المجالات، بجانب تسهيل حركة التجارة الداخلية، وتقليل زمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود، بجانب تنفيذ 2096 وحدة سكنية وعدد من المحال التجارية، بتكلفة 628 مليون جنيه، لتوفير المسكن الملائم لأهالي المحافظة، إضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المرافق والخدمات بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير البنية الأساسية، وتوصيل المرافق للقرى القائمة، وإنشاء المبانى الخدمية بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحول تفاصيل مشروعات الطرق المنفذة، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه جرىالانتهاء من تنفيذ 434 كم طرق، وتشمل، محور الفرارة / ديروط  ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، بطول 310  كم، وهو محور عرضى يبدأ من طريق القاهرة / أسوان الغربى عند مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، ويمتد غربا حتى طريق الواحات البحرية / الفرافرة عند مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، لربطها بوادي النيل لتحقيق رؤية التنمية الشاملة للصحراء الغربية، وتنشيط حركة التجارة الداخلية بين محافظة الوادي الجديد ومحافظات الصعيد، بجانب 95 كم طرق داخلية بالقرى وطرق فرعية لربطها بالطرق الرئيسية، و29 كم طرق داخلية بمراكز المحافظة.


وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه جاري تنفيذ 446 كم طرق، وتشمل محور تنيدة / منفلوط، بطول 300 كم، وسيتم افتتاحه خلال شهر رمضان المبارك، ويربط وادي النيل بمحافظة الوادي الجديد، ويعد أحد أهم محاور التنمية للطرق الاستراتيجية (محور  عرضي) يربط طريق شرق العوينات (تنيده) جنوب الداخلة / منفلوط (أسيوط)، بجانب المرحلة الأولى من إنشاء ورصف محور الخارجة / سوهاج بطول 117 كم، وإنشاء ورصف طريق دائري جنوبي مركز بلاط يربط بين طريق الخارجة / الداخلة، وطريق تنيدة منفلوط  بطول 18 كم، وإنشاء ورصف وصلة تربط قرية تنيدة بمحور تنيدة منفلوط بطول 10 كم.


ولفت رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى تنوع الوحدات السكنية التى قام الجهاز بتنفيذها بالوادي الجديد، (إسكان بدوى - إسكان اجتماعي - الأولى بالرعاية – ظهير صحراوى)، حيث تم إنشاء 200 منزل بدوي بمراكز (بلاط - الداخلة - باريس - الخارجة)، وتنفيذ 912 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، و72 وحدة سكنية بالخارجة ضمن إسكان الأولى بالرعاية، هذا بخلاف مشروعات المرافق والخدمات، وتشمل حفر 3 آبار للشرب و3 آبار للرى، وتوريد 53 وحدة توليد كهرباء لقرى المحافظة بقدرات مختلفة، وتوصيل الكهرباء لـ19 بئر (شرب – ري)، وتنفيذ 3 محطات للطاقة الشمسية لـ3 آبار ري، وتوصيل التيار الكهربائى لمراكز (الخارجة – باريس – الداخلة – بلاط – الفرافرة)، وأعمال انارة الطرق الرئيسية.

خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
خلال الافتتاح اليوم
افتتح الدكتور عاصم الجزار واللواء محمد الزملوط والدكتور عبدالعزيز طنطاوي والدكتور سلامة داوود لسكن الطلاب والطالبات بجامعة الوادي الجديد من خلال الجهاز المركزى للتعمير

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد ورئيس جهاز التعمير يبحثان مستجدات مشروعات التعاون

محافظ كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

بتكلفة 36 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يستعرض إنجازات الطرق خلال 10 سنوات

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

رغم تعديل راتبه السنوي.. لماذا يماطل محمد عبدالمنعم في التجديد للأهلي؟

محافظ شمال سيناء ورئيس جهاز تعمير سيناء يبحثان تطوير العشوائيات والخطة الاستثمارية

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان المشروعات المشتركة فى مجالات الإسكان ومياه الشرب والصرف

الأكثر قراءة

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ضبط 159 قضية اتجار فى العملة بـ85 مليون جنيه خلال أسبوع

الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين