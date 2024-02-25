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تحقيقات ومتابعات

موعد آذان المغرب في رمضان 2024 خلال الأسبوع الأول

آذان المغرب في رمضان
آذان المغرب في رمضان

تتصاعد حدة البحث عن موعد آذان المغرب في رمضان 2024 وذلك مع اقتراب استطلاع هلال الشهر الكريم مساء يوم الأحد 10 مارس 2024 وفقا لدار الإفتاء المصرية ورغبة الملاييم من المسلمين في معرفة عدد ساعات الصيام ومدة الشهر الكريم وأول أيامه فلكيا.

موعد آذان المغرب في رمضان 2024 الأسبوع الأول 

يأتي موعد آذان المغرب في رمضان 2024 خلال أيام الأسبوع الأول كما يلي:-

  • يوم الاثنين الموافق 1 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للمغرب في تمام الساعة 6:01 مساءا.
  • يوم الثلاثاء الموافق 2 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للمغرب في تمام الساعة 6:02 مساءا.
  • يوم الأربعاء الموافق 3 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للمغرب في تمام الساعة 6:02 مساءا.
  • يوم الخميس الموافق 4 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للمغرب في تمام الساعة 6:03 مساءا.
  • يوم الجمعة الموافق 5 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للمغرب في تمام الساعة 6:04 مساءا.
  • يوم السبت الموافق 6 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للمغرب في تمام الساعة 6:04 مساءا.
  • يوم الأحد الموافق 7 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للمغرب في تمام الساعة 6:05 مساءا.

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موعد آذان الفجر في رمضان 1445 في الأسبوع الأول

 

  • يوم الاثنين الموافق 1 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للفجر في تمام الساعة 4:43 فجرا.
  • يوم الثلاثاء الموافق 2 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للفجر في تمام الساعة 4:42 فجرا.
  • يوم الأربعاء الموافق 3 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للفجر في تمام الساعة 4:40 فجرا.
  • يوم الخميس الموافق 4 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للفجر في تمام الساعة 4:39 فجرا.
  • يوم الجمعة الموافق 5 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للفجر في تمام الساعة 4:38 فجرا.
  • يوم السبت الموافق 6 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للفجر في تمام الساعة 4:37 فجرا.
  • يوم الأحد الموافق 7 رمضان 1445 - 2024 يؤذن للفجر في تمام الساعة 4:35 فجرا.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2024 المبارك تتراوح من 14 ساعة و15 ساعة وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية.

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