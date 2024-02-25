أجندة الإجازات الرسمية 2024 في مصر لموظفي القطاع العام والخاص

تتصاعدة حدة البحث عن الإجازات الرسمية 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ إجازة عيد الشرطة في شهر يناير الماضي من قبل أكثر من 6 ملايين موظف في القطاع العام و15 مليون في القطاع الخاص حيث يحصلون عليها بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري.

أجندة الإجازات الرسمية 2024 في مصر

جاءت أجندة الإجازات الرسمية 2024 في مصر المتبقية والتي يحصل فيها موظفي القطاع العام والخاص على إجازة مدفوعة الأجر أو بأجر كامل وهى كما يلي:-

الفترة من يوم الأربعاء 10 ابريل وحتى يوم الجمعة 12 ابريل 2024 ( اجازة عيد الفطر المبارك ).

يوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل 2024 عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 شم النسيم.

الفترة من يوم الاثنين 17 يونيو وحتى يوم الأربعاء 17 يونيو 2024 ( اجازة عيد الأضحى المبارك ).

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 ثورة يونيو.

يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 عيد رأس السنة الهجرية.

يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2024 اجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 ثورة يوليو.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 انتصارات أكتوبر 1973.

أعياد المسيحيين في مصر 2024

يذكر الدستور للقراء أعياد المسيحيين في مصر 2024 والتي جاءت كما يلي:-

يوم الأحد الموافق 7 ابريل 2024 - 29 برمهات 1740 عيد البشارة.

يوم الأحد الموافق 28 ابريل 2024 - 20 برمودة 1740 أحد الشعانين.

يوم الخميس 2 مايو 2024 - 24 برمودة 1740 خميس العهد.

يوم الأحد 4 مايو 2024 - 27 برمودة 1740 عيد القيامة المجيد.

يوم الاثنين 6 مايو 2024 - 24 برمودة 1740 شم النسيم.

يوم الاثنين 24 يونيو 2024 - 17 بؤنة 1740 بدء صوم الرسل.

يوم الجمعة 12 يوليو 2024 - 5 أبيب 1740 عيد القديسين.

يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 1 توت 1740 النيروز.

يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 - 16 هاتور 1741 بدء الصوم الميلادي.

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