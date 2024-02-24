مسلسلات شهر رمضان 2024| دور "رياض الخولي" في "صيد العقارب"

ننشر مسلسلات شهر رمضان 2024 حيث ينتظر الكثير من جماهير النجمة غادة عبد الرازق مسلسلها الجديد المرتقب عرضه في موسم رمضان المقبل 2024 وهو مسلسل "صيد العقارب"، والذي يعد واحدًا من المسلسلات التي تقوم على إنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات شهر رمضان 2024

وكانت الشركة المتحدة طرحت لمسلسل “صيد العقارب” بوستر منفرد لواحد من النجوم الذين يشاركون النجمة غادة عبد الرازق بطولة المسلسل، وهو الفنان رياض الخولي.

دور الفنان رياض الخولي في صيد العقارب

ويجسد الفنان رياض الخولي داخل أحداث العمل دور والد الفنان محمد علاء، وفي الوقت نفسه حما النجمة غادة عبد الرازق، ويتضمن المسلسل حدوث الكثير من الصراعات الكبيرة التي تقع بين العائلتين.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب مسلسل اجتماعي، يناقش قضية الصراع بين الأقارب والعائلات، وفيه تجسد النجمة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، و هي تعيش العديد من الصراعات الكبيرة مع الفنان رياض الخولي، إذ تظهر في دور الفتاة التي تتمرد على العادات والتقاليد التي تقرر الانتقام لشقيقها الذي يقتله أحد الأفراد من عائلة "الغول" والذين تسببوا في أذية شقيقها.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ومسلسل "صيد العقارب" هو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

مسلسلات شهر رمضان 2024

يذكر أن الفنان رياض الخولي يشارك خلال هذا المارثون الرمضاني أيضًا في مسلسل "حق عرب" برفقة النجم أحمد العوضى فى أول بطولة له فى الدراما، ويشارك فى بطولة المسلسل أيضا كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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