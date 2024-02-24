السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| "زيد بن سيحون".. ظهور مميز لأحمد عيد ببوستر مسلسل "الحشاشين"

أحمد عيد مسلسل الحشاشين
أحمد عيد مسلسل الحشاشين

كشفت منصة WATCH IT الرقمية عن عدد من البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل “الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز ويشارك فيه بطولته النجم أحمد عيد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

 

وظهر النجم أحمد عيد ضمن قائمة بوسترات الأبطال المنفردة لمسلسل “الحشاشين” والذي ظهر بشكل جديد ومميز بشخصيته التي يجسدها خلال الأحداث وهي شخصية "زيد بن سيحون" أحد القيادات والذراع الأيمن لحسن الصباح الذي يجسده النجم كريم عبد العزيز والذى يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

 

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

 

وعلى قدم وساق، يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير الحلقات المتبقية من المسلسل للتفرغ لأعمال المونتاج لتسليم الحلقات بشكل كامل للقنوات العارضة، حيث يعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

آخر أعمال أحمد عيد التلفزيونية

وكانت آخر أعمال أحمد عيد مسلسل "عملة نادرة"، الذى شارك في بطولته في الموسم الرمضاني الماضي 2023، والعمل من بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمي إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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