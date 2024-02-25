الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أول أيام عيد الفطر 2024.. ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2024

عيد الفطر 2024
عيد الفطر 2024

يتسأل الملايين من المسلمين عن أول أيام عيد الفطر 2024 في مصر وذلك عقب انقضاء ليلة النصف من شهر شعبان 1445 وترقب استطلاع هلال الشهر الكريم من كافة المراكز المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية حتي يتم الإعلان عن غرة الشهرمن خلال دار الأفتاء المصرية.

أول أيام عيد الفطر 2024

أكدت الحسابات الفلكية التي أجرها علماء مركز أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد أول أيام عيد الفطر 2024 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حيث يتم استطلاع هلال شهر شوال يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024.

ويتم استطلاع الهلال من خلال اللجنة الشرعية المكونة من 4 أعضاء هم (الأزهر، دار الإفتاء، المساحة، المحافظة) وذلك في 7 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية هم (حلوان بالقاهرة، توشيكي بأسوان، سيوة بمرسي مطروح، الوادي الجديد، سوهاج، قنا) وتتميز بكونها أماكم بعيدة عن إضاءة المدن حيث يتم الرصد من خلال تلسكوب بالعين المجردة بعد غروب الشمس.

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ساعات الصيام في شهر رمضان 1445

تتراوح ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2024 - 1445 ما بين 13 و14 ساعة صيام يوميا حيث يكون أقل يوم ساعات الصيام هو أول أيام الشهر الكريم (الاثنين 1 رمضان 1445) بمدة الصيام 13 ساعة و18 دقيقة وأطول أيام في ساعات الصيام هو أخر أيام الشهر الكريم (الثلاثاء 30 رمضان 1445) بمدة الصيام 14 ساعة و54 دقيقة.

لا يحتوى شهر رمضان المبارك هذا العام على اجازات رسمية يحتوى فقط على 8 عطلات أسبوعية ما بين يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع.

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ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2024

أكدت وزارة الأوقاف المصرية على عدم تقييد صلاة التراويح في المساجد طوال شهر رمضان المبارك 1445 بوقت معين وأوضحت أن مديرية من مديريات الأوقاف في المحافظات ستعلن عن ضوابط صلاة التهجد حسب طروف وطبيعة كل مسجد بما يوفر الجو الروحي والإيماني خلال الشهر الكريم وأشارت إلى وجود مسجد واحد في كل منطقة يتخفف في الصلاة لكبار السن وأصحاب الأعذار.

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