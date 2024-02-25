الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| وليد فواز يكشف لـ الدستور تفاصيل شخصيته فى جودر - ألف ليلة وليلة

وليد فواز
وليد فواز

يواصل النجم وليد فواز، تصوير دوره فى أحداث مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"، الذي يشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، وذلك تمهيدًا لانطلاق أولى حلقات العمل مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل شخصيته فى مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

فى سياق متصل، كشف النجم وليد فواز، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه يجسد خلال الحلقات دورا رئيسيا يسهم فى تحريك وتصاعد الأحداث بشكل كبير، من خلال شخصية "سالم" وهو شقيق "جودر" الذي يجسده النجم ياسر جلال.

وأشار فواز إلى أن مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" يحمل الكثير من المفاجآت ويعد من أضخم الأعمال الدرامية التى تم إنتاجها فى تاريخ الدراما المصرية.

تفاصيل مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويحتوى على 15 حلقة، وترصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

أبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة 

ويشارك فى بطولة مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" أمثر من 35 فنان وفنانة، أمام النجم ياسر جلال، منهم 

ـ نور اللبنانية

ـ ياسمين رئيس

ـ فاء عامر

ـ تارا عماد

ـ عابد عناني 

ـ مجدي فكري

ـ ياسر الطوبجي

ـ جيهان الشماشرجي

ـ أحمد ماهر

ـ عايدة رياض

ـ محمود البزاوي

ـ فتوح أحمد

ـ آيتن عامر

ـ مايان السيد

ـ عبدالعزيز مخيون

ـ محمد التاجي

ـ أحمد بدير

ـ أحمد فتحي

ـ محمد علي رزق

ـ رشوان توفيق

ـ إسلام حافظ

ـ مجدي بدر

ـ هنادى مهنى

"جودر - ألف ليلة وليلة" من تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسلام خيري.

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