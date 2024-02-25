الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. بسنت شوقي ضيف شرف مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

تعاقدت الفنانة بسنت شوقي على الظهور كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "بابا جه  للنجم أكرم حسني والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وعلمت الدستور أن بسنت شوقي بدأت صباح اليوم تصوير مشاهدها بالعمل حيث تظهر خلال حلقتين من مسلسل بابا جه الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024. 

ويواصل النجم أكرم حسني تصوير مسلسل بابا جه والمكون من 15 حلقة فقط بشكل مكثف حاليا للانتهاء من تصويره بالكامل خلال الفترة المقبلة وكان المخرج خالد مرعي قد قطع شوطًا كبيرًا في تصوير المسلسل حيث بدأ مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع تصويره لتسليمها للقنوات العارضة. 

أحداث وقصة مسلسل بابا جه رمضان 2024 

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول (هشام) رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا تنفيذيا في إحدى الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد حيث يصبح مقيما في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مسلسلات شهر رمضان 2024

بينما تجسد نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

مسلسلات رمضان 2024| WATCH IT تطرح برومو نور والكوكب السعيد: 4 أبطال فى مواجهة خطر كبير

مسلسلات رمضان 2024| وليد فواز يكشف لـ الدستور تفاصيل شخصيته فى جودر - ألف ليلة وليلة

أبطال مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني
 

مسلسل “بابا جه” مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أحداث مسلسل بابا جه ضيوف شرف مسلسل بابا جه مسلسل بابا جه أكرم حسني مسلسلات رمضان 2024 مسلسل بابا جه بابا جه بسنت شوقي

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية صبا مبارك في لحظة غضب

مسلسلات رمضان 2024| مصطفى شعبان ينتهي من تصوير 60% من مشاهده بمسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024.. أمين جمال ينتهي من كتابة "مسار إجباري"

مسلسلات شهر رمضان 2024.. آخرها "نور والكوكب السعيد" خريطة مسلسلات المتحدة للأطفال

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد أمين ضيف شرف مسلسل بابا جه

مسلسلات شهر رمضان 2024.. بيتر ميمى يطرح بوسترًا دعائيًا جديدًا لـ"الحشاشين"

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل محارب لحسن الرداد

ريهام حجاج وسامح عبد العزيز مع "صدفة " في ابو رواش (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون جوازات السفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم