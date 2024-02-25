مسلسلات رمضان 2024.. بسنت شوقي ضيف شرف مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

تعاقدت الفنانة بسنت شوقي على الظهور كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "بابا جه للنجم أكرم حسني والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وعلمت الدستور أن بسنت شوقي بدأت صباح اليوم تصوير مشاهدها بالعمل حيث تظهر خلال حلقتين من مسلسل بابا جه الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويواصل النجم أكرم حسني تصوير مسلسل بابا جه والمكون من 15 حلقة فقط بشكل مكثف حاليا للانتهاء من تصويره بالكامل خلال الفترة المقبلة وكان المخرج خالد مرعي قد قطع شوطًا كبيرًا في تصوير المسلسل حيث بدأ مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع تصويره لتسليمها للقنوات العارضة.

أحداث وقصة مسلسل بابا جه رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول (هشام) رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا تنفيذيا في إحدى الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد حيث يصبح مقيما في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مسلسلات شهر رمضان 2024

بينما تجسد نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني



مسلسل “بابا جه” مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.