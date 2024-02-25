الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| WATCH IT تطرح برومو نور والكوكب السعيد: 4 أبطال فى مواجهة خطر كبير

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

طرحت منصة طرحت منصة watch it الأصلية، البرومو التشويقي لمسلسل "نور والكوكب السعيد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه حصريا على منصة واتش إت الرقمية.

WATCH IT تطرح برومو مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد

واحتوى البرومو الدعائي على العديد من المشاهد التشويقية التى تجذب الأطفال بالرسوم المتحركة وعلقت WATCH IT على البرومو: 4 أبطال فى مواجهة خطر كبير يهدد كوكبنا.. انتظروا مسلسل نور والكوكب السعيد على واتش إت.. رمضانك عندنا.

ويعد مسلسل "نور والكوكب السعيد" أحد أهم الأعمال الفنية التي تنتمي إلى نوعية "الأنيميشن" الرسوم المتحركة، فقد حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على إنتاجها لمخاطبة عقول الأطفال، وتنمية الوعي الثقافي، والوطني لدى الأجيال الجديدة، من خلال أحداث تجذب الأطفال.

تفاصيل مسلسل "نور والكوكب السعيد"

ويقدم مسلسل الرسوم المتحركة "نور والكوكب السعيد" مفهوما جديدا لغرس القيم الإيجابية في الأطفال والوصول إلى تفكير أجيال جيدة من الأطفال ومعرفة كيف يفكرون وكيف يمكن أن نتعامل معهم وكيف نغرس فيها المبادئ والوطنية.

ويعد مسلسل "نور والكوكب السعيد" من الأعمال الحصرية للشركة المتحدة ومن المقرر عرضه بشكل حصري على منصة watch it بالإضافة الى إحدى قنوات الشركة المتحدة في رمضان 2024.

صناع وأبطال مسلسل "نور والكوكب السعيد" 

مسلسل "نور والكوكب السعيد" يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ويزو، أحمد جمال سعيد، لقاء سويدان، نور قدري، شيماء شعلان، شكران حسين، حسين القناوي، فيروز طارق، والمسلسل من تأليف الدكتورة نهى عباس، سيناريو عمرو الطاروطى، أشعار عبدالمنعم حسين، إنتاج تنفيذى شركة ماتريكس م. عمر غازى، التتر غناء وألحان مصطفى قمر، كلمات محيى حوار، الأغانى في الحلقات والموسيقى التصويرية ألحان وتوزيع إبراهيم الطرابيشى، غناء كورال أطفال، تصميم شخصيات الفنان فواز، إخراج إذاعي خالد عبده، والعمل من إخراج محمد ضاحى، شريف حسين.

 

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