مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية صبا مبارك في لحظة غضب

تواصل النجمة صبا مبارك تصوير المسلسل الدرامي الجديد "لحظة غضب ” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

تفاصيل دور صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

وتجسد صبا مبارك ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب والذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 دور يف بأحد الفنادق الكبري وتعرض للعديد من الصعوبات في حياتها الشخصية والعملية.

وتواصل أسرة مسلسل لحظة غضب تصويره على قدم وساق تحت قيادة المخرج عبد العزيز النجار وذلك للانتهاء من تصوير مشاهده قبل حلول شهر رمضان المقبل.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك عبر منصة watch it بشكل حصري خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 على ان يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل لحظة غضب قد طرحت البرومو الدعائي للعمل عبر صفحاتها الرسمية والمختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخقق برومو مسلسل لحظة غضب ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

قصة وأحداث مسلسل لحظة غضب

ينتمي مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلى فئة الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك.

مسلسلات رمضان 2024

كما يتناول مسلسل لحظة غضب العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدا لجاهزيه العمل لعرضه للجمهور بموسم رمضان المقبل.

جدير بالذكر أنه تم طرح بوسترات منفردة لأبطال العمل في إطار الخطة الدعائية لمسلسل لحظة غضب، كما طرحت منصة واتش إت تحت شعار "رمضان عندنا" عدد من الصور من كواليس مسلسل لحظة غضب وظهر نجوم العمل بشكل مختلف تماما عما سبق وان قدموه في أعمالهم المختلفة.