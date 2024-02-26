ارتفاع الحرارة نهارا.. "الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من العواصف الترابية والرملية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أن هناك ارتفاعات في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وان اليوم ستكون 26 درجة.

وطالبت مرضى الحساسية بتوخي الحذر، من العواصف الترابية والرملية التي ستؤثر على الكثير من المناطق اليوم.

البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،"، خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى، ‏أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، وأن اليوم سيكون ذروة الارتفاعات، لافتة إلى أن البلاد خلال فترة النهار ستشهد زيادة في أشعة الشمس، ولكن في فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة، وسيكون هناك نشاط للرياح سرعته من 30 لـ 40 كيلو متر على الساعة.

وأشارت إلى أن اليوم سيكون هناك عواصف رملية وترابية، وعلى المواطنين توخي الحذر، موضحة أن قاطني القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، والصحراء الغربية، وشمال الصعيد سيتأثرون بها.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

العظمى الصغرى

القاهرة 26 13

العاصمة الإدارية 26 12

6 أكتوبر 26 12

بنها 26 13

دمنهور 24 12

وادي النطرون 24 12

كفر الشيخ 24 13

المنصورة 25 13

الزقازيق 26 13