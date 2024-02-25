الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متى عيد الأم 2024؟.. أفكار هدايا عيد الأم بأسعار اقتصادية

عيد الأم 2024
عيد الأم 2024

متى عيد الأم 2024 تساؤل يطرحه العديد من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية مع مطلع شهر مارس المقبل؛ لرغبتهم في وضع ميزانية لشراء هدايا للأم والذي يتزامن الاحتفال به مع شهر رمضان المبارك الذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

متى عيد الأم 2024

يجيب الدستور على تساؤل متى عيد الأم 2024 من خلال التقرير حيث يحتفل الشعب المصري بالأمهات هذا العام يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 حيث يعد احتفال ظهر حديثا في مطلع القرن العشرين تقريرا لدور الأم في حياة أبنائها في كافة مراحل أعمارهم حيث تقدم الأم الرعاية الكاملة لأبنائها في الصغر والكبر.

كان أول احتفال بعيد الأم عام 1908 عندما أقامت الناشطة الأمريكية أنا جارفيس ذكرى لوالدتها وبدأت في عمل حملة للاحتفال بعيد الأم في الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح الآن أحد الاحتفالات الكبرى في كافة دول العالم وتختلف مراسمه من دولة إلى أخرى على مستوى العالم.

موعد عيد الأم 2024 في مصر وباقي الدول

باقي 39 يوما.. متى عيد الأم 2024؟ وأجمل الرسائل للتهئنة

أفكار هدايا عيد الأم اقتصادية 

يمكن الاستعانة بالأفكار التالية لهدايا عيد الأم بأسعار اقتصادية وهى كما يلي:- 

  • ساعة حائط.
  • إكسسوار فضة.
  • لوحة فنية.
  • بورترية بصورة الأم.
  • مفرش سرير.
  • طقم ملايات.
  • أباجورة.
  • طقم دورسات الحمام.
  • سجادة مطبخ.
  • كليم هاند ميد.
  • باقة ورد.
  • نباتات زينة.
  • جلسة مساج.
  • تذكرة لتناول العشاء في أحد المطاعم الفاخرة أو المفضل لديها.
  • كتاب أو رواية مفضلة لها.
  • جهاز تخسيس منزلي.
  • مج مطبوع عليه صورة الأم.
  • منتجات ياميش رمضان.
  • أدوات مطبخ مفضله لها.
  • فانوس خشبي مطبوع عليه صورة الأم.
  • طرحة أو خمار بلون زاهي.
  • مصحف تهجد بحامل.
  • قطعة ديكور.
  • برواز بصورة الأم.
  • باقة ورد بألوان زاهية.

موعد عيد الأم 2024 في مصر وباقي الدول

باقي 39 يوما.. متى عيد الأم 2024؟ وأجمل الرسائل للتهئنة

 تهنئة في عيد الأم 2024

  • أهدى إليك يا أمي أجمل ما قيل من كلام عيد الأم لأنك الأم المثالية التي تستحق أروع العبارات والتهاني.
  • يا من أنت الورد أجمل.. ومن القمر أكمل.. كل عام وأنت بخير وعافية.
  • لا يمكن تصور حياتي بدونك.. فالعمر لا يحلو إلا بوجودك.. كلما مر عيد الأم في حضورك.. أسأل ربي ألا يحرمني من وجودك.
  • احترت أمى ماذا أهديك.. فوجودك الهدية الأجمل أن أدعو لربي كي يبقيك.
  • شكرا لك من أجل تحملنا نحن نحبك كثيرا يا أمي.

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