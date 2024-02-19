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موعد عيد الأم 2024 في مصر وباقي الدول

عيد الأم
عيد الأم

يُعدّ عيد الأم مناسبة عالمية للاحتفال بالأمهات وتقدير تضحياتهنّ ودورهنّ الهامّ في حياة أبنائهنّ. تختلف تواريخ عيد الأم من بلد لآخر، بينما يُحتفل به في العالم العربي في يوم 21 مارس من كلّ عام.

 

موعد عيد الام 2024

يصادف موعد عيد الأم 2024 يوم الخميس 21 مارس.

 

قصة الاحتفال بيوم عيد الام 2024


ونشأ عيد الأم لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1872، من قبل السيدة "جوليا وورد هاو" التي دعت إلى إعلان يوم للاحتفال بالأمهات وتكريم تضحياتهنّ، وانتشر عيد الأم في جميع أنحاء العالم خلال القرن العشرين، وأصبح تقليدًا سنويًا للاحتفال بالأمهات وتقديرهنّ.


يُعدّ عيد الأم فرصة للتعبير عن الامتنان والحبّ للأمهات، ويُساهم في تعزيز الروابط العائلية وتقوية العلاقات بين أفراد الأسرة، ويُتيح الفرصة للاحتفال بأمهاتنا وتقدير تضحياتهنّ ودورهنّ الهامّ في حياتنا.


يُعدّ عيد الأم مناسبة مميزة للاحتفال بالأمهات وتقديرهنّ. يجب علينا اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن حبّنا وامتناننا لأمهاتنا، وتقدير تضحياتهنّ ودورهنّ الهامّ في حياتنا.

 

موعد الاحتفال بيوم عيد الام 2024 في دول العالم

تُظهر احتفالات عيد الأم في الدول المختلفة مدى تقدير الأمهات ودورهنّ الهامّ في المجتمع. على الرغم من اختلاف العادات والتقاليد، إلا أنّ جوهر عيد الأم يبقى واحدًا، وهو التعبير عن الحبّ والامتنان للأمهات.

في الولايات المتحدة الأمريكية، يُحتفل بعيد الأم في الولايات المتحدة الأمريكية في ثاني يوم أحد من شهر مايو، تُقدم الهدايا والزهور للأمهات، وتُقام حفلات عائلية خاصة، ويُخصص يوم للاحتفال بالأمهات العاملات، وتُقدم لهنّ شهادات تقدير.

في المملكة المتحدة، يُحتفل بعيد الأم في المملكة المتحدة في يوم الأحد الرابع من زمن الصوم الكبير، وتُقدم الهدايا والزهور للأمهات، وتُقام حفلات شاي تقليدية، يُخصص يوم للاحتفال بالأمهات المتوفيات، ويُقام قداس خاصّ في الكنائس.

في فرنسا، يُحتفل بعيد الأم في فرنسا في يوم الأحد الأخير من شهر مايو، تُقدم الهدايا والزهور للأمهات، وتُقام حفلات عائلية خاصة، وتُقدم بعض المطاعم وجبات مجانية للأمهات في هذا اليوم.

في مصر يُحتفل بعيد الأم في مصر في يوم 21 مارس من كلّ عام، تُقدم الهدايا والزهور للأمهات، وتُقام حفلات عائلية خاصة، تُنظم بعض الفعاليات والأنشطة في المدارس والجامعات للاحتفال بالأمهات.

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في السعودية، يُحتفل بعيد الأم في السعودية في يوم 21 مارس من كلّ عام، تُقدم الهدايا والزهور للأمهات، وتُقام حفلات عائلية خاصة، تُنظم بعض الفعاليات والأنشطة في المدارس والجامعات للاحتفال بالأمهات.

في الإمارات العربية المتحدة، يُحتفل بعيد الأم في الإمارات العربية المتحدة في يوم 21 مارس من كلّ عام، وتُقدم الهدايا والزهور للأمهات، وتُقام حفلات عائلية خاصة، تُنظم بعض الفعاليات والأنشطة في المدارس والجامعات للاحتفال بالأمهات.

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