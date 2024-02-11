الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

باقي 39 يوما.. متى عيد الأم 2024؟ وأجمل الرسائل للتهئنة

عيد الأم
عيد الأم

عيد الأم من أكثر المناسبات التي ينتظهر الكثيرين للاحتفال بهذا اليوم المميز للأم وشراء مختلف الهدايا المعبرة عن حبهم وتقديرهم لمجهودها وعطائها الذي لا ينتهي. 

نجيب في التقرير التالي عن السؤال المطروح عن متى عيد الأم 2024 ؟ وكذلك نعرض باقة متنوعة من العبارات المهنئة والداعية للأم ويمكن إرسالها إليها مع حلول هذه المناسبة. 

موعد عيد الأم 2024 

يحتفل كل عام بعيد الأم في يوم 21 مارس والذي يصادف هذا العام يوم الخميس 21/3/2024 ويتبقى على هذا الموعد 39 يوم. 

رسائل تهنئة عيد الأم 2024 

  •  لكل إنسان حبيب، وأنا في قلبي بل كل قلبي أنتِ يا أمي، أيا مالكة الروح والقلب والكيان، أيا من تملكين في يدك طريقًا إلى الجنان، أيا من رضاك من رضا الرحمن، أحبّك.
  • أمي... أمي... كيف أكافئك وكل كنوز الدنيا لا تكفيك؟ كيف أجازيك خيرًا بحق تعبك في تربيتي وكل الخير بين يديك؟ ليس في يدي شيء إلا أن أدعو الله رب العالمين أن يرضى عنكِ ويرضيكِ. 
  •  أمي يا من وفيت بحقي وأكثر من ذلك، ولم أستطع أن أوفيك جزء منه، فمهما طال بنا الزمان ومهما تباعدت الحروف والمسافات تبقين أنتِ أمي الغالية.
  •   أمي أنتِ زرعتي الحب والأمل في قلبي منذ سنين، وخلعتِ الحقد واليأس لتزرعي بدلًا منه الحنين. 
  •  أمّي يا حبًّا أهواه، يا قلبًا أعشق دنياه، يا شمسًا تشرق في أفقي، يا وردًا في العمر شذاه. 
  •  ماذا أقول عنك يا أمي فأنتِ آية من آيات الرحمن، لأجلك يا أمي خلق الرب الجنان وجعلها تحت الأقدام.
  •  أمي يا من وفيت بحقي وأكثر من ذلك، ولم أستطع أن أوفيك جزء منه، فمهما طال بنا الزمان ومهما تباعدت الحروف والمسافات تبقين أنتِ أمي الغالية.
  • أمي أطلب رضاكِ في يومك يا روحي وأقول سامحيني في عيدك يا أمي، وكل عام وأنتِ بألف خير يا عيوني.
  • أمي... كل عام وأنت كل صباحاتي، كل عام وأنت أجمل ما في حياتي، كل عام وبقائك بجانبي أغلى أمنياتي.
  • أمي سأدعو لكِ كثيرًا فأنتِ جميع الفرص الجميلة والثمينة، وأنتِ من لا يساوي حضورك أحد، أحبك يا كل الطيبة.
  • أحبك يا أمي، وهمي في الدنيا رضاكِ يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي.

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