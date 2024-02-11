الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تاريخ الفلانتين 2024 وأجمل رسائل التهنئة بعيد الحب

تاريخ الفلانتين 2024
تاريخ الفلانتين 2024

ننشر تاريخ الفلانتين 2024 حيث ينتظر العالم أجمع الفلانتين في كل عام للاحتفال به خاصة المتحابين بين الأزواج والأصدقاء لإهداء بعضهم البعض الهدايا المميزة للاحتفال بهذا اليوم المميز. 

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ننشر في السطور التالية تاريخ الفلانتين 2024 وباقة متنوعة من رسائل التهنئة والامنيات التي يمكن إرسالها للاحتفال بذكرى عيد الحب. 

تاريخ الفلانتين 2024 

يحتفل العالم أجمع بذكرى الفلانتين كل عام في يوم الرابع عشر من شهر فبراير والذي يصادف يوم الأربعاء هذا العام 14/2/2024 ويتبقى على هذا الموعد 3 أيام فقط. 

رسائل تهنئة بالفلانتين 2024 

  • في عيد الحب أرسل حمامة سلام تحمل وردة غرام لأغلى وأعز إنسان. 
  • لو أنّ الحب كلمات تكتب لانتهت أقلامي منذ زمن ولكن الحب أرواح فهل يكفيك روحي يا عمري.
  •  أغلى الناس سميتك وبنص قلبي خليتك وبنضر عيني حكيتك وبعيد الحب هنيتك. 
  • أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ما له قياس، كل عام وأنت أسعد الناس.
  • حبيبي، هذا اليوم هو أسعد يوم في حياتي حيث يضم عيد حبنا وعيد الحب. 
  • كل شيء في الدنيا ممكن أن ينتهي إلّا حبك عمره ما ينتهي. 
  • أحبك كل عيد وأنت أجمل ما في حياتي. 
  • بالحب تسأل كيف صارت حالتي وأراك بين القلب أغلى من سأل حتى إذا نمقت شكل إجابتي تتلعثم الكلمات مني والجمل.
  • لا أحتاج عيد حب حتى أثبت لك حبي وعشقي فأنا أحبك قبله وبعده وسأظل أحبك حتى الموت.
  •  صحيح عيد الحب هو يوم.. واحد بس حبك في قلبي.. عيد لوحده ماله نهاية.
  •  اضحك لأن العمر فاني.. ابتسم إياك تنساني.. اضحك لأن الهنا لحظة.. ابتسم يا سهيل عشاني.
  • لم أدرك معنى عيد الحب، إلى أن التقيتك وفهمت ما يدور حوله.
  • ماذا كنت سأفعل بدونك؟ عيد حب مميز لحب حياتي.
  • أحبك إلى الأبد يا صديقة عمري.. أحبك في السراء والضراء.. أحبك في كل الأوقات.

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