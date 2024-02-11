ورشة عمل "آليات تنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه" بشركة مياه الشرب بالقاهرة

عقدت شركة مياه الشرب بالقاهرة ورشة عمل تحت عنوان "آليات تنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه" بشركة مياه الشرب بالقاهرة، حضرها ممثلون من جميع قطاعات الشركة لمناقشة دور كل قطاع بالشركة في الحفاظ على سلامة ومأمونية مآخذ المياه والمجاري المائية المغذية لجميع محطات الشركة.

وأشارت شركة المياه، إلى أنها تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والمأمونية لمياه الشرب المنتجة من جميع محطات المياه التابعة للشركة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الري والموارد المائية ومحافظة القاهرة وجهاز شئون البيئة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك وتحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لما لخطط سلامة ومأمونية مياه الشرب من آثار مباشرة على الصحة العامة.

وتناولت ورشة العمل مناقشة خطط عمل سلامة ومأمونية المياه لمحطتى (الأميرية - شمال حلوان).

يذكر أن محطة مياه الأميرية تعد إحدى أكبر محطات انتاج المياه التابعة للشركة، حيث دخلت الخدمة عام ١٩٦٢م وتبلغ مساحة منشآت المحطة ٤٢ فدانًا، ويبلغ متوسط طاقتها التصميمية ٦٥٠ ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من مليون و100 ألف نسمة بمناطق الزيتون- بعض مناطق بمصر الجديدة-الأميرية-الوايلى-حدائق القبة-غمرة-مدينة نصر-الزاوية الحمراء -منطقة الشرابية-طريق النصر، بالإضافة لخطوط المياه العكرة لري الحدائق العامة بالمناطق المخدومة، وتم إنشاء محطة مياه شمال حلوان عام 1963م وتقع منشآت المحطة على مساحة ٧٩٤١١متر مربع، وتبلغ طاقتها التصميمية ما يقرب من ٣٠٠.٠٠٠ م٣/يوم، وتخدم بعض مناطق من حلوان. بعض مناطق من ١٥ مايو، ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات المحطة ما يقرب من ٧١٢٧٧٣ نسمة.

مياه الشرب بالقاهرة من الشركات الرائدة على مستوى الشركات

وأوضح الدكتور محمد عبدالمولى، مسئول ملف استدامة سلامة ومأمونية مياه الشرب بالشركة القابضة، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة من الشركات الرائدة على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ويرجع ذلك لسرعة تنفيذها ومتابعتها لأي إجراءات تصحيحية بأي من محطات المياه التابعة للشركة وتطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية المياه لمأخذ محطات المياه من خلال العمل على عدة محاور تتضمن المسح البيئي لمجرى النهر ورفع عينات من مواقع متفرقة بمجرى النهر لضمان سلامة ومطابقة مصادر المياه بمحطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة، هذا بالإضافة للعينات التي يتم رفعها يوميًا كل ساعة بكل مرحلة من مراحل تنقية المياه داخل كل محطة، بالإضافة لرصد اى تعديات على مجرى النهر يمكن أن تؤثر على نوعية وجودة المياه الداخلة للمحطات ومخاطبة الجهات المعنية لإزالة أي تعديات.

وتتبع شركة مياه الشرب بالقاهرة خطة ممنهجة لتأهيل جميع محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة للحصول على شهادة سلامة ومأمونية مياه الشرب والتي يتم اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ونائب وزير الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وذلك بعد اجتياز المحطة لكافة المراجعات وتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الواردة بتقارير الرقابة والمتابعة على آداء كل محطة على حدى.

يذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تنتج ما يقرب من ٢٥٪ من مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وتواجه الشركة تحديات عدة أهمها ثقافة المواطن والسلوكيات السلبية فى التعامل مع مياه الشرب والتي يتم مواجهتها من خلال العمل بالتوازي على عدة محاور تتضمن نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بتنفيذ خطط لأنشطة التوعية تستهدف كافة فئات جمهور عملاء الشركة وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدنى من خلال أنشطة إدارة المشاركة المجتمعية وقياس مدى رضاء العملاء من خلال أنشطة استطلاعات الرأى المتنوعة وقياس توجهات الرأي العام ووسائل الإعلام تجاه الشركة بشكل عام.

وأكد المهندس مصطفى الشيم، أن الشركة متمثلة في قطاع المعامل والبحوث وجميع قطاعات الشركة تسعى بشكل عام إلى تحقيق استدامة وجودة خدمات مياه الشرب على مستوى محافظة القاهرة.

ورشة مأمونية المياه

ورشة مأمونية المياه

ورشة مأمونية المياه

ورشة مأمونية المياه

ورشة مأمونية المياه