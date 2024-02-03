متى عيد الحب 2024؟.. كلمات رومانسية بمناسبة الفلانتين بين العشاق

عيد الحب، متى يأتي؟ هو الاستفسار الذي يشغل الكثيرين في هذه الأيام، حيث ينتشر الحديث حول عيد الفلانتين، ولكن يظل الكثيرون غير عارفين بتاريخه بدقة. لذلك، سنوضح لكم كم يتبقى على عيد الحب، مع التركيز على رسائل الحب التي يمكن تقديمها في هذه المناسبة السعيدة.

تاريخ عيد الحب

لمن يتسائل عن موعد عيد الحب المعروف بـ "الفلانتين"، يُحتفل به على مستوى العالم يوم 14 فبراير من كل عام. وبالتالي، سيكون الاحتفال هذا العام يوم الأربعاء الموافق 14/2/2023، أي تبقى عليه نحو 10 أيام، يُعتبر هذا اليوم فرصة لتبادل الهدايا البسيطة، وإرسال الرسائل الرومانسية، ومشاركة الصور العاطفية كتعبير عن الحب والامتنان تجاه الحبيب.

الفرق بين عيد الحب المصري والفلانتين

تاريخ عيد الحب المصري 4 نوفمبر يختلف عن عيد الحب العالمي في 14 فبراير، ويكون الاحتفال به في مصر ويقتصر على المصريين فقط. يعود فكرة هذا الاحتفال إلى المبدع مصطفى أمين بعد تجربته المؤلمة حيث شاهد جنازة في حي السيدة زينب في عام 1974، حيث كان هناك فقط ثلاثة أشخاص يشيعونها. شعر بالحزن من هذه المشهد وقام بطرح فكرته في صفحات جريدة أخبار اليوم لتخصيص يوم للحب بين فئات المجتمع المصري، وتحديدا يوم 4 نوفمبر.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الحب

لو أنّ الحب كلمات تكتب لانتهت أقلامي منذ زمن ولكن الحب أرواح فهل يكفيك روحي يا عمري.

أغلى الناس سميتك وبنص قلبي خليتك وبنضر عيني حكيتك وبعيد الحب هنيتك.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ما له قياس، كل عام وأنت أسعد الناس.

لا تدور على الرسالة، دور على قلبي اللي يحبك عيدك حب وود.

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح وأقرب من نبضي ودمي وهواي.

عهد أبقى سجين الود والوعد مهما يطول البعد تبقى حبيبي.

الثلج هدية الشتاء، والشمس هدية الصيف، الزهور هدية الربيع، وأنت هدية العمر.

كلمات رومانسية بمناسبة عيد الحب بين العشاق