السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد الفلانتين 2024.. أفكار رومانسية لهدايا عيد الحب بسعر اقتصادي

عيد الحب
عيد الحب

كثف الآلاف البحث عن موعد عيد الحب 2024 "الفلانتين" محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ ينتظر من الأزواج والمتحابين والعشاق موعد عيد الحب العالمي، وذلك ليستعدوا بتجهيز الهدايا  والمفاجأت الرومانسية ليتجدد بها حبهم، ومع بداية شهر فبراير الجاري تصدر عنوان "كم يوم تبقى على الفلانتين؟" منصات التواصل كونه يوم ينتظره المحبين من عام لعام.

 موعد الفلانتين عام 2024 

في عام 2024، سيحل عيد الحب العالمي  المعروف بـ "الفلانتين" يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير،  أي تبقى نحو 10 أيام على الاحتفال به وسيكون هذا اليوم فرصة لتبادل العشاق رسائل الحب والهدايا كما هو معتاد.

 أفكار هدايا عيد الحب 2024

ويتساءل الكثير من المحبين عن هدايا للفلانتين بتكلفة بسيطة لاسيما في ظل الغلاء الذي يعاني منه الكثير في الوقت الحالي، وفي السطور التالية نقدم هدايا بسيطة تصلح للجنسين وبسعر اقتصادي

1) وسادة عيد الحب

يمكن شراء وسادة مطرزة بكلمات الحب والرومانسية وتقديمها كهدية للحبيبة مع باقة زهور أو كارت معايدة مكتوب عليه بعض العبارات الرقيقة التي تعبر عن الحب.

2) إكليل زهور على شكل قلب

يمكن تصميم إكليل من الزهور بشكل قلب وتقديمه كهدية للحبيبة مع كارت معايدة مكتوب عليه بعض العبارات الرومانسية الرقيقة التي تعبر عن الاستمرار في تحقيق الوعد الذي قطعه الرجل لنفسه منذ بداية علاقته بها.

3) خبز بسكويت

يمكن للرجل خبز قطع بسكويت بشكل قلب بنفسه أو شراءها جاهزة وتفضيلًا أن تكون مخبوزة بالشوكولاتة أو أي نكهة تحبها حبيبته، وتقديمها لها كهدية.

4) مجموعة من الشموع العطرية

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يمكن شراء مجموعة من الشموع العطرية المصنوعة من الصويا والنباتات المعطرة بدون استخدام البلاستيك وزيت النخيل، وتزيينها بكلمات الحب والرومانسية.

5) حقيبة على شكل قلب

إضافةً إلى الرومانسية، يمكن شراء حقيبة عملية بشكل قلب مطرزة بكلمات الحب لتكون هدية مفيدة للحبيبة.

6) بان كيك على شكل قلب

لإسعاد الزوجة، يمكن شراء فطائر بان كيك بشكل قلب وتحضيرها كجزء من وجبة الإفطار لتكون مفاجأة سارة ومميزة لها.

رسائل رومانسية بمناسبة عيد الحب 2024 للزوجة

ويحرص الازواج على تبادل الرسائل الرومانسية في الفلانتين لجانب الهدايا، فهي تضفي جو رومانسي وشاعري ومنها التالي: 

  • إلى دنيتي وعالمي.. عيد حب سعيد لأجمل امرأة عرفتها في حياتي.
  • أنتِ سبب قوتي.. أنتِ سبب وجودي.. شكرًا لكل ما تفعليه من أجل عائلتنا. عيد حب سعيد عزيزتي.
  • كل يوم بشكر ربنا أني بصحي وألاقيكِ بجانبي.. كل يوم هو بمثابة عيد حب لنا.
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