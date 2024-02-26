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مصر

موعد امتحانات الترم الثاني 2024.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني 2024

يتسأل الملايين من أولياء أمور طلاب المدارس عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وفقًا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي والذي تم الإعلان عنها من خلال الحساب الرسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ستكون يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة افعدادية في كافة المدارس على مستوى الجمهورية وفقا للجداول المنظمة لسير الامتحانات والتي سيتم الإعلان عنها قبل أسابيع من الامتحانات.

فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في كافة المدارس الحكومية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ووفقًا للمخطط الزمني للفصل الدراسي الثاني والذي بدأت الدراسة فيه يوم السبت الموافق 11 فبراير وتنتهي يوم 25 مايو 2024 وبذلك تكون مدة الدراسة الفعلية به 98 يوما.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الدور الأول لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 فيما تبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 حيث يتم الإعلان عن النتيجة عقب مرور أقل من 10 أيام ليتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات للإلتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أخر أسبوع في الدراسة تم تخصيصه للمراجعة المهائية على مناهج كافة المواد الدراسية وتدريب الطلاب على اجابة اسئلة الامتحانات من خلال نماذج بنك الأسئلة والتي وضعها خبراء المادة الدراسية التي يدؤسونها خلال الترم الثاني للعام الحالي 2023-2024.

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جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 

لم يتم الإعلان بعد عن موعد إصدار جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 حيث تعكف حاليا لجنة لوضع ترتيب كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والفرق الزمني بين كل مادة بما يتناسب مع طبيعة المادة وذلك للإعلان عنه خلال شهر مارس المقبل عقب اللانتهاء من تسجيل استمارة الثانوية العامة.

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