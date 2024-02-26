إمساكية شهر رمضان 2024.. اعرف موعد أذان الفجر والمغرب في شهر الصيام

إمساكية شهر رمضان 2024.. يرغب الملايين من المواطنين في معرفة كافة التفاصيل اللازمة عن توقيتات شهر رمضان المبارك وذلك من خلال الامساكية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي توضح موعد صلاة أذان الفجر وصلاة المغرب في كافة محافظات الجمهورية.

إمساكية شهر رمضان 2024

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2024 والتي تفصل توقيت غرة الشهر الفضيل وموعد الأذان الفجر والمغرب خلال 15 يوما فقط من الشهر الفضيل والتي جاءت كما يلي:-

يوم الاثنين 1 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:43 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:01 مساء.

يوم الثلاثاء 2 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:42 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:02 مساء.

يوم الأربعاء 3 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:40 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:02 مساء.

يوم الخميس 4 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:39 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:03 مساء.

مواقيت الصلاة في شهر رمضان

يوم الجمعة 5 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:38 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:03 مساء.

يوم السبت 6 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:37 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:04 مساء.

يوم الأحد 7 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:35 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:05 مساء.

يوم الاثنين 8 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:34 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:05 مساء.

يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:33 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:06 مساء.

يوم الأربعاء 10 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:32 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:07 مساء.

يوم الخميس 11 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:31 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:07 مساء.

يوم الجمعة 12 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:29 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:08 مساء.

يوم السبت 13 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:28 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:08 مساء.

يوم الأحد 14 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:26 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:09 مساء.

يوم الاثنين 15 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:25 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:10 مساء.

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