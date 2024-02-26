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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

إمساكية شهر رمضان 2024.. اعرف موعد أذان الفجر والمغرب في شهر الصيام

إمساكية شهر رمضان
إمساكية شهر رمضان 2024

إمساكية شهر رمضان 2024.. يرغب الملايين من المواطنين في معرفة كافة التفاصيل اللازمة عن توقيتات شهر رمضان المبارك وذلك من خلال الامساكية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي توضح موعد صلاة أذان الفجر وصلاة المغرب في كافة محافظات الجمهورية.

إمساكية شهر رمضان 2024

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2024 والتي تفصل توقيت غرة الشهر الفضيل وموعد الأذان الفجر والمغرب خلال 15 يوما فقط من الشهر الفضيل والتي جاءت كما يلي:-

يوم الاثنين 1 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:43 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:01 مساء.

يوم الثلاثاء 2 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:42 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:02 مساء.

يوم الأربعاء 3 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:40 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:02 مساء.

يوم الخميس 4 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:39 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:03 مساء.

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مواقيت الصلاة في شهر رمضان 

يوم الجمعة 5 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:38 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:03 مساء.

يوم السبت 6 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:37 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:04 مساء.

يوم الأحد 7 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:35 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:05 مساء.

يوم الاثنين 8 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:34 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:05 مساء.

يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:33 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:06 مساء.

يوم الأربعاء 10 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:32 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:07 مساء.

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من غُرته لنهايته.. مواقيت صلاة المغرب في رمضان 2024

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دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين عبر DMC

يوم الخميس 11 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:31 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:07 مساء.

يوم الجمعة 12 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:29 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:08 مساء.

يوم السبت 13 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:28 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:08 مساء.

يوم الأحد 14 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:26 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:09 مساء.

يوم الاثنين 15 رمضان 1445 موعد أذان الفجر 4:25 صباحا وموعد أذان المغرب الساعة 6:10 مساء.

 

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