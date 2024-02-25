من غُرته لنهايته.. مواقيت صلاة المغرب في رمضان 2024

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مواقيت صلاة المغرب في رمضان 2024

كان المعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة أكد في بيان نشره على موقعه الإلكترونى أن غرة شهر رمضان 2024 هى يوم 11 مارس وفقًا للحسابات الفلكية، بينما يكون الرأى النهائى للموعد يتم تأكيده من خلال دار الإفتاء فى التساع والعشرون من شهر شعبان الحالى.

مواعيد أذان صلاة المغرب في رمضان 2024

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 حسب إمساكية هذا العام كالتالى:

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان.. 6:08 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 1 رمضان.. 6:08 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 2 رمضان.. 6:09 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 3 رمضان.. 6:10 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 4 رمضان.. 6:10 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 5 رمضان.. 6:11 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 6 رمضان.. 6:12 مساءً

موعد أذان المغرب يوم7 رمضان.. 6:12 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 8 رمضان.. 6:13 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 9 رمضان.. 6:14 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 10 رمضان.. 6:14 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 11 رمضان.. 6:14 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 12 رمضان.. 6:15 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 13 رمضان.. 6:15 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 14 رمضان.. 6:16 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 15 رمضان.. 6:17 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 16 رمضان.. 6:17 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 17 رمضان.. 6:18 مساءً

- موعد أذان المغرب يوم 18 رمضان.. 6:18 مساءً.

موعد أذان المغرب يوم 19 رمضان.. 6:20 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 20 رمضان.. 6:20 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 21 رمضان.. 6:21 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 22 رمضان.. 6:21 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 23 رمضان.. 6:22 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 24 رمضان.. 6:23 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 25 رمضان.. 6:23 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 26 رمضان.. 6:24 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان.. 6:25 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 28 رمضان.. 6:25 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 29 رمضان.. 6:26 مساءً

موعد أذان المغرب يوم 30 رمضان.. 6:26 مساءً