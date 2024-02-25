الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من غُرته لنهايته.. مواقيت صلاة المغرب في رمضان 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مواقيت صلاة المغرب  في رمضان  2024 فى جميع محافظات الجمهورية، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

مواقيت صلاة المغرب في رمضان 2024

كان المعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة أكد في بيان نشره على موقعه الإلكترونى أن غرة شهر رمضان 2024 هى يوم 11 مارس وفقًا للحسابات الفلكية، بينما يكون الرأى النهائى  للموعد يتم تأكيده من خلال دار الإفتاء فى التساع والعشرون من شهر شعبان الحالى.

موعد أذان المغرب فى رمضان 2024 خلال الأسبوع الأول

تعرف على موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2024/1445

مواعيد أذان صلاة المغرب في رمضان  2024 

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 حسب إمساكية هذا العام كالتالى:

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان.. 6:08 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 1 رمضان.. 6:08 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 2 رمضان.. 6:09 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 3 رمضان.. 6:10 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 4 رمضان.. 6:10 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 5 رمضان.. 6:11 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

موعد أذان المغرب يوم 6 رمضان.. 6:12 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم7 رمضان.. 6:12 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 8 رمضان.. 6:13 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 9 رمضان.. 6:14 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 10 رمضان.. 6:14 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 11 رمضان.. 6:14 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 12 رمضان.. 6:15 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 13 رمضان.. 6:15 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 14 رمضان.. 6:16 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 15 رمضان.. 6:17 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 16 رمضان.. 6:17 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 17 رمضان.. 6:18 مساءً

 

- موعد أذان المغرب يوم 18 رمضان.. 6:18 مساءً.

 

موعد أذان المغرب يوم 19 رمضان.. 6:20 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 20 رمضان.. 6:20 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 21 رمضان.. 6:21 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 22 رمضان.. 6:21 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 23 رمضان.. 6:22 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 24 رمضان.. 6:23 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 25 رمضان.. 6:23 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 26 رمضان.. 6:24 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان.. 6:25 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 28 رمضان.. 6:25 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 29 رمضان.. 6:26 مساءً

 

موعد أذان المغرب يوم 30 رمضان.. 6:26 مساءً

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