مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| خريطة مسلسلات وبرامج وأنيميشن المتحدة

يفصلنا أسبوعين فقط على حلول الشهر الكريم، ويبدأ معه المنافسة الشرسة بالأعمال الفنية الهادفة والمميزة، ومسلسلات الرسوم المتحركة التي تفيد وتوعي الأطفال، والبرامج التوك شو والدينية، والفنية التي اعتاد الجمهور على متابعتها بمتعة طوال شهر رمضان، ويرصد الدستور خلال التقرير التالي خريطة مسلسلات وبرامج وأنيميشن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات أنيميشن رمضان 2024

نور والكوكب السعيد

المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة WATCH IT، وهو عمل جديد يهدف إلى غرس مبادئ إيجابية لدى الأطفال ويتحدث العمل عن كوكب الأرض وكيفية حمايته من المخاطر بالإضافة إلى حث الأطفال على أهمية الزراعة.

سر المسجد

يقدم شخصيات مثل “ياسين وحبيبة” ومغامراتهم لاكتشاف الكثير من التفاصيل حول الصلاة، وسر أحد المساجد، ومواجهته العديد من الأشرار، كما يقدم المسلسل تفاصيل مميزة بأسلوب مبسط عن أهمية الصلاة وتعليمها للأطفال.

يحيى وكنوز الموسم الثالث



كانت منصة WATCH IT الرقمية قد طرحت البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

مسلسلات رمضان 2024

الكبير اوي 8

بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

سر إلهي

تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب روجينا كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل فراولة



بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، تقى حسام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

مسلسل صدفة



بطولة ريهام حجاج خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، عمرو صحصاح، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

مسلسل حق عرب



تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضي رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في طار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث.

مسلسل الحشاشين



يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل بيت الرفاعي



بطولة أمير كراة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل المعلم



يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل جودر



يخوض بطولته النجم ياسر جلال، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح إنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

مسلسل بابا جه



بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

مسلسل مليحة



بطولة النجمة الكبيرة ميرفت أمين والنجم دياب وهو العمل الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة +ds.

مسلسلات watch it رمضان 2024

أعلنت منصة watch it الإلكترونية عن انتاجها لمسلسل “لحظة غضب” بطولة النجمة صبا مبارك ونخبة من الفنانين، ويعد من أعمالها الأصلية ومكون من 15 حلقة.

كما يتم عرض مسلسلات رمضان عبر المنصة بالتزامن مع عرضها بالتلفزيون، تسهيلًا للمشاهدين مشاهدة أعمالهم المفضلة في أي وقت.

برامج رمضان 2024

الإمام الطيب



من تقديم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويذاع برنامج الإمام الطيب يوميا على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة DMC وCBC والناس وبعض القنوات العربية والأجنبية، إضافة إلى الصفحة الرسمية للإمام الأكبر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف ومجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.



صلاة التراويح



يعد أقوى برنامج رمضاني لعام 1445هـ، بأكثر من مائة عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين وحده، فضلًا عن الملتقيات الفكرية بالمديريات الإقليمية على شاكلة الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، فضلًا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية.

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