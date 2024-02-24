السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لـ فريال يوسف بمسلسل "بابا جه"

جريدة الدستور

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سعدي جوهر، بوستر منفرد للفنانة فريال يوسف لمسلسل “بابا جه” الذي تشارك في بطولته أمام الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

وظهرت “فريال” خلال البوستر المنفرد بشخصيتها التي تجسدها ضمن أحداث العمل، حيث تظهر بدور أم لطفل ومن عائلة راقية وطبقة غنية، ويربطها موقف ما بالفنان أكرم حسني تكشفه الأحداث.

 

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريرى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 

ويواصل النجم أكرم حسنى تصويرمشاهد مسلسل بابا جه المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، حيث يقدم الكوميديا المعتادة عليه خلال العمل، الذى يظهر فيه بدور مدير فندق يفقد وظيفته بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة.

 

وغاب أكرم حسنى عن رمضان الماضى بعد قدم مسلسل "مكتوب عليا" في شهر رمضان 2022، وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين،  والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

 

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