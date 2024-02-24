السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

المؤلف وائل حمدي: استغرقنا 5 أشهر في كتابة "بابا جه".. وأكرم حسني صاحب فكرة العمل

جريدة الدستور

قال المؤلف وائل حمدي، إن فكرة مسلسل "بابا جه" جاءت من الفنان أكرم حسني من الأساس، وعرض عليه العمل من قبل شركة الإنتاج، وأبدى إعجابه الشديد بها، وعكف على كتابة العمل ومعالجته دراميًا بمشاركة صديقه السيناريست محمد إسماعيل أمين.

وأضاف "وائل" لـ الدستور، أن العمل مقتبس من فيلم كوري مقتبس عن رواية كورية من الأساس، وقاما بمعالجته دراميًا، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري أن تكون الأعمال المقتبسة عن عمل أجنبي هي مجرد تقليد فلكل عمل طابع خاص به، مؤكدًا أنهم استغرقوا 5 أشهر من بداية التحضير للعمل وحتى الانتهاء من كتابته منذ شهر.

 

وأعرب وائل حمدي عن سعادته الشديدة بالتعاون مع المخرج خالد مرعي الذي وصفه بـ "الأستاذ"، لافتًا إلى أنه فخور بالتعاون معه لأول مرة، فكانت هناك أعمال فنية ستجمعهم معًا ولكنها لم تتم، مؤكدًا أنه مخرج محترف وفنان، وآرائه في الكتابة كانت صائبة دائمًا، مشيرًا إلى ان اسم المسلسل "بابا جه" مقتبس من طبيعة الأحداث.

 

وعن رأيه في مسلسلات الـ 15 حلقة، قال وائل حمدي، إنه يرى أن هذه النوعية من المسلسلات قابلة للتنفيذ بشكل أفضل في ظروف الإنتاج الرمضاني، خاصة أن التحضير للأعمال الرمضانية تبدأ بعد الانتهاء من موسم عيد الأضحى فتستغرق وقتا كبيرا في تحضيرها وكتابتها وتنفيذها، فمسلسل الـ 15 حلقة في هذه الظروف تكون جودتها أفضل من حيث الضغط والوقت. 


مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريرى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.


يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المخرجين والمؤلفين للتواجد، كما تتيح فرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، وأيضًا تتيح طرح أفكارا أكثر تنوعا، وكذلك الإسراع من الإيقاع والقضاء على الملل.

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