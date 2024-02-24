السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تكشف عن بوسترات منفردة لأبطال "الحشاشين"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

طرحت منصة watch it الإلكترونية بوسترات منفردة لأبطال مسلسل “الحشاشين” الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، والذي يواصل تصويره بقيادة المخرج بيتر ميمي.

وظهر صناع مسلسل الحشاشين خلال البوسترات المنفردة بالشخصيات التي سيجسدونها ضمن الأحداث، وأوشكوا على إنهاء التصوير بعد فترة طويلة حيث يعد العمل الأضخم إنتاجا وملحمة درامية تاريخية.

جدير بالذكر أن إنتاج ضخم وضعته الشركة المتحدة من أجل الرهان على مسلسل الحشاشين، الذى يتم عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، العمل الذى أثار حالة كبيرة من التفاعل بمجرد الإعلان عنه، خاصة لموضوعه الذى يناقش أحد أهم الطوائف فى تاريخ الحركة الإسلامية والعالم أجمع.

كما قام مهندس الديكور أحمد فايز ببناء قلاع وقصور ومدن ضخمة فى مصر لخروج العمل بالشكل الذى يليق به، خاصة لما يناقشه من فترة تاريخية صعبة.

وجرى تصوير المسلسل ما بين إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وقام مهندس الديكور أحمد فايز ببناء قلاع وقصور ومدن ضخمة فى مصر، وفي مشاهد المعارك تمّ الاستعانة بعدة فرق عالمية منها فريق معارك مسلسل Game of Thrones والاستعانة بفرق مصرية.

مسلسل الحشاشين من تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال وهو من وحي التاريخ ومستوحى عن أحداث حقيقية، ولا يُعد وثيقة تاريخية ولكنه دراما تاريخية، ولأول مرة فى تاريخه النجم العربي الكبير كريم عبدالعزيز يقوم بدور الشر فى عمل درامي.

"الحشاشين" بطولة النجوم: "كريم عبد العزيز، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر".. تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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