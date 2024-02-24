السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أخبار مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لفتحي عبد الوهاب بمسلسل "الحشاشين"

فتحى عبد الوهاب
فتحى عبد الوهاب

ننشر آخر أخبار مسلسلات رمضان 2024 حيث طرحت منصة واتش إت الإلكترونية بوسترا منفردا للفنان فتحي عبد الوهاب، من مسلسل “الحشاشين” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 المقبل، بقيادة المخرج بيتر ميمي.

أخبار مسلسلات رمضان 2024

وظهر فتحي عبد الوهاب خلال البوستر بشخصيته التي يجسدها ضمن الأحداث،  شخصية "الوزير نظام الملك"، والذي من المقرر أن يعرض على قوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وجرى تصوير المسلسل ما بين إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وقام مهندس الديكور أحمد فايز ببناء قلاع وقصور ومدن ضخمة فى مصر، وفي مشاهد المعارك تمّ الاستعانة بعدة فرق عالمية منها فريق معارك مسلسل Game of Thrones والاستعانة بفرق مصرية.

أخبار مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين.. من تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال وهو من وحي التاريخ ومستوحى عن أحداث حقيقية، ولا يُعد وثيقة تاريخية ولكنه دراما تاريخية، ولأول مرة فى تاريخه النجم العربي الكبير كريم عبدالعزيز يقوم بدور الشر فى عمل درامي.

"الحشاشين" بطولة النجوم: "كريم عبد العزيز، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر".. تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر أعمال فتحي عبد الوهاب  كانت مسلسل "ورا كل باب"، ومسلسل "القاهرة: كابول"، ومسلسل "الاختيار 2: رجال الظل"، وفيلم "المحكمة"، وفيلم “أهل الكهف”.

ومسلسل "سوق الكانتو"، الذى عرض فى رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.

كما شارك فى مسلسل "الكتيبة 101" الذي شارك به في السباق الرمضاني، وكان من بطولة عمرو يوسف، وآسر ياسين، وخالد الصاوي، ووفاء عامر، ورشا مهدي وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سلامة.

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