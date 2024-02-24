"لو معاكى 3 مليون دولار".. شاهد مى سليم فى كواليس "سر إلهى"

تواصل الفنانة مي سليم تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "سر إلهى" بمشاركة الفنانة روجينا، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وظهرت "مي" خلال مقطع فيديو طريف، طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتجيب على سؤال: "لو معاكي 3 مليون دولار هتعملي بيهم إيه؟"، فردت "مي" بتحمس شديد بعدما استعانت بصديقها الفنان محمود حجازي، وقررت أن تتبرع لمرضى السرطان أولًا، وأن تعطي حجازي مليونًا، وهي مليون، والباقي للأعمال الخيرية، كما أجابت على سؤال، "إيه أكتر حاجة هتصرفي عليها تحويشة عمرك بنفس راضية"، فردت: "هديها لفلسطين"، وأوضحت أنَّ أسوأ صفة من الممكن أن يُصاب بها الشخص الذي يمتلك الكثير من الأموال هي الطمع.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

تدور أحداث مسلسل "سر إلهى" في إطار اجتماعى تشويقى، حول "نصرة" التي تتعرض للظلم من أقرب الناس لها، بعد أنَّ يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها تنتقل "نصرة" للقاهرة تاركة المنصورة، ثم تتهم في قضية قتل، لتخرج منها أقوى وتحاول الانتقام.