السبت 24 فبراير 2024
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فن

لافينيا نادر لـ"الدستور": أغير حياة أكرم حسنى فى "بابا جه".. وسجلنا "ديو غنائيًا"

جريدة الدستور

أعربت الطفلة الموهوبة لافينيا نادر، عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في مسلسل "بابا جه"، لافتة إلى أنها استمتعت بالتعاون مع الفنان أكرم حسني الذي شعرت بارتياح شديد بالعمل معه.

وقالت "لافينيا" لـ"الدستور"، إنها تواصل تصوير مشاهدها بشكل يومي، سعيًا منهم لإنهاء كافة مشاهد العمل، لتخفيف ضغط التصوير بالتزامن مع العرض، لافتة إلى أنها تظهر بدور ابنة "أكرم" مشيرة إلى أنها سبب تغيير مجرى حياته وهو ما توضحه الحلقة الأولى من العمل.

وأضافت أنها انتهت من تسجيل ديو غنائي بمشاركة أكرم حسني من المقرر عرضه خلال الحلقات الأخيرة من العمل، وسيكون مفاجأة ضمن الأحداث، مشيرة إلى أن أكثر المشاهد الصعبة بالنسبة لها هو مشهد تغييرها لمجرى حياة والدها ضمن الأحداث، والذي تمت إعادته أكثر من مرة.

وعن تعاونها مع المخرج خالد مرعي، أعربت لافينيا عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع خالد مرعي، مؤكدة أنها تعتبره مخرجًا عظيمًا نظرًا لتفهمه ورؤيته الفنية وحبه لكل فريق العمل، بالإضافة إلى الفنان أكرم حسني التي شعرت بأنه أب لها خلال الكواليس بسبب لطافته معها وحبه وإعجابه الشديد بها وبموهبتها.


مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينيا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريرى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر.

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