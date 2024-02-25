مسلسلات رمضان 2024| هكذا روج كريم عبدالعزيز لملحمة الحشاشين على منصة WATCH IT (فيديو)

روج النجم كريم عبدالعزيز، للملحمة الدرامية الضخمة الحشاشين، التى يخوض بها السباق الدرامي الرمضانى المقبل 2024، وتنطلق أولى الحلقات مع بدء الشهر الكريم، على منصة WATCH IT الرقمية وإحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كريم عبدالعزيز يشوق جمهوره لـ الحشاشين

وحرص النجم كريم عبدالعزيز، على الترويج لملحمة الحشاشين من خلال فيديو قصير، عبر منصة WATCH IT الرقمية، ظهر خلاله بملابس ولوك شخصية حسن الصباح التى يجسدها خلال أحداث المسلسل، ووجه رسالة لجمهوره قائلا: "استنوني على واتش ات فى رمضان".

ردود أفعال الجمهور فى الوطن العربي على تقديم ملحمة الحشاشين

وبمجرد نشر الفيديو الذي لم يتخطى الـ 15 ثانية، انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه وعشاق الدراما المصرية والعربية، مهنئينه بقرب حلول الشهر الكريم، وبملحمة الحشاشين، متمنيين له كل التوفيق والنجاح، ومنتظرين انطلاق الحلقات لمتابعته، خاصة أنه يعد من أضخم الأعمال الرمضانية التى ينتظرها الجمهور، كونه يحمل أسماء محترفين، فى مقدمتهم السيناريست والمؤلف الكبير عبدالرحيم كمال، والنجم كريم عبدالعزيز الذى يحظى بشعبية جارفة فى مصر والوطن العربي، والمخرج المميز بيتر ميمي.

التفاصيل الكاملة لمسلسل الحشاشين

ويتناول مسلسل الحشاشين، قصة "الحشاشين" أو "الحشيشية"، وهي طائفة شيعية انفصلت عن الفاطميين في القرن الخامس الهجري، وعرفوا خلال تلك الفترة بغدرهم ومحاولة الوصول الدائم للسلطة من خلال أكاذيبهم على الناس الذين صدقوهم بسبب بعض الأفعال المبنية على الكذب والتضليل.

ويجسد خلاله النجم كريم عبدالعزيز، شخصية (حسن الصباح)، زعيم الحشاشين، الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيدا عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها "قلعة ألموت"، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

صناع وأبطال الحشاشين

الحشاشين ينتمى إلى نوعية الدراما التاريخية، ويضم 30 حلقة، ويشارك فى بطولته أمام النجم كريم عبدالعزيز، كوكبة من النجوم والنجمات منهم فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، نضال الشافعي، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي.