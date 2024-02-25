الأوبرا تحيى ذكرى رحيل أم كلثوم على المسرح الكبير.. الثلاثاء

ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الموسيقى والغناء، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، فى ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك بعد غد الثلاثاء الموافق 27 فبراير، علي المسرح الكبير.

برنامج حفل أم كلثوم بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج باقة من أجمل أعمال كوكب الشرق منها أمل حياتي، الأطلال، حيرت قلبي، وفكرونى، إلى جانب موسيقي إلي سيدتى.

أداء كل من المطربات رحاب عمر، حنان الخولي، صابرين النجيلي، وأسماء كمال.

حفلات الأوبرا فى شهر فبراير

الجدير بالذكر أن دار الأوبرا أعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية.

أم كلثوم

أم كلثوم، اسمها الحقيقي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد، واشتهرت بعدة ألقاب منها "الست" و"سيدة الغناء العربي" و"كوكب الشرق"، وولدت في 31 ديسمبر عام 1898 في قرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

بدأت كوكب الشرق الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها الشيخ إبراهيم في الموالد والأفراح وفي عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكانت نقطة انطلاقة أم كلثوم القوية عندما تعرفت على الشاعر الكبير أحمد رامي والملحن الراحل محمد القصبجي.

وفي عام 1928 أصدرت مونولوج «إن كنت أسامح وأنسى الأسية» الذي حقق لها شهرة كبيرة لتشارك بصوتها في فيلم أولاد الذوات ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934.