الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 | "المتحدة" تطرح البوستر الدعائى الرسمى لـ نورة

بوستر مسلسل نورة
بوستر مسلسل نورة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الأنيميشن الجديد "نورة" الذي تقوم ببطولته النجمة منة شلبي، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، وذلك تمهيدًا لانطلاق حلقاته خلال أيام مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، على إحدى قنوات الشركة المتحدة بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

التفاصيل الكاملة لمسلسل الأنيميشن "نورة"

تدور أحداث مسلسل نورة حول الفتاة الصغيرة التي تبحث عن أهدافها وتريد تحقيقها، ويساعدها والداها في تشجعيها وتقديم الدعم لمواجهة أي فشل أو خسارة، من خلال أحداث تشويقية بسيطة توضح طرق متعددة لمساعدة الأطفال على التغلب على الخوف من الفشل.

الشركة المتحدة تطرح بوستر مسلسل الأنيميشن نورة 

وتتناسب مسلسلات الأنيميشن مع جميع الفئات العمرية، مع التركيز الخاص على توجيه الأطفال نحو تحديد أهدافهم والعمل نحو تحقيقها، وذلك من أجل تنمية الوعي وتثقيف عقول الأطفال، لبناء جيل جديد لديه طاقة إيجابية ويسعى إلى تحقيق أهدافه، وذلك من خلال استخدام أساليب وأدوات عملية، أبرزها أحداث المسلسل للأطفال وترسخ كيفية وضع خطط وجداول زمنية لتحقيق أهدافهم، وكيفية التعامل بذكاء مع التحديات التي قد تواجههم في طريقهم نحو النجاح والإنجاز.

واتش إت تطرح البرومو الدعائي لمسلسل الأنيميشن "نورة"

وكانت قد طرحت منصة واتش أت البرومو الدعائي المبدئى، لمسلسل الأنيميشن "نورة"، الذي ضم العديد من المشاهد التشويقية.

وعلقت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية على الفيديو الذى نشرته عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نورة" عندها حلم ومصممة تحققه، ومن المرجح أن يدور المسلسل عن نصائح عائلية اجتماعية للفتاة "نورة".

الشركة المتحدة تنتج أعمالًا درامية لمخاطبة عقول الأطفال 

ويعد مسلسل "نورة" أحد أهم الأعمال الدرامية التي حرصت الشركة المتحدة على إنتاجها لمخاطبة عقول الأطفال، والمقرر عرضه على منصة watch it، بالإضافة إلى قنوات الشركة المتحدة في موسم مسلسلات رمضان 2024، ضمن مجموعة كبيرة من المسلسلات التى تنتجها الشركة لتنمية عقول الأطفال منها مسلسل "سر المسجد" الذي تدور أحداثه حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وتعاليم الدين السمحة، كما يقدم حلا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال في إطار ديني مثل التنمر والسرقة وغيرها من المشكلات، وكذلك الجزء الجديد من مسلسل "يحيى وكنوز".

تفاصيل مسلسل نورة مسلسلات رمضان 2024 المتحدة تطرح بوستر مسلسل نورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التفاصيل الكاملة لمسلسل الانيميشن نورة مسلسل الانيميشن نورة

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