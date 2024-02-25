الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

الصلاة
الصلاة

الحرص على الصلاة في مواعيدها من أهم العبادات التي حثنا علبها المولى عز وجل في كثير من الآيات وأكدتها الكثير من الأحاديث، خاصة في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان، واليوم هو النصف من شعبان.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 فبراير 2024 في عدد من محافظات مصر وفق التوقيت لكل صلاة في بعض المحافظات التي تختلف عن غيرها للاختلافات الجغرافية. 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:59 ص.
موعد أذان الظهر: 12:08م.
موعد أذان العصر: 3:24 م.
موعد أذان المغرب: 5:51 م.
موعد أذان العشاء: 7:08 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 5:05 ص.
موعد أذان الظهر: 12:13 م.
موعد أذان العصر: 3:28 م.
موعد أذان المغرب: 5:55 م.
موعد أذان العشاء: 7:13 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 4:55 ص.
موعد أذان الظهر: 12:04 م.
موعد أذان العصر: 3:18 م.
موعد أذان المغرب: 5:45 م.
موعد أذان العشاء: 7:04 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:59 ص.
موعد أذان الظهر: 12:08 م.
موعد أذان العصر: 3:24 م.
موعد أذان المغرب: 5:51 م.
موعد أذان العشاء: 7:08 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 5:01 ص.
موعد أذان الظهر: 12:10 م.
موعد أذان العصر: 3:26 م.
موعد أذان المغرب: 5:53 م.
موعد أذان العشاء: 7:10 م.
 

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:58 ص.
موعد أذان الظهر: 12:07 م.
موعد أذان العصر: 3:22 م.
موعد أذان المغرب: 5:49 م.
موعد أذان العشاء: 7:07 م. 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:57 ص.
موعد أذان الظهر: 12:06 م.
موعد أذان العصر: 3:24 م.
موعد أذان المغرب: 5:52 م.
موعد أذان العشاء: 7:07 م. 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:52 ص.
موعد أذان الظهر: 12:02 م.
موعد أذان العصر: 3:21 م.
موعد أذان المغرب: 5:49 م.
موعد أذان العشاء: 7:02 م. 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد أذان الفجر: 4:49 ص.
موعد أذان الظهر: 11:58 ص.
موعد أذان العصر: 3:12 م.
موعد أذان المغرب: 5:40 م.
موعد أذان العشاء: 6:58 م. 

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مواعيد الصلاة اليوم السبت 24-2-2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم اليوم الاحد 25 فبراير 2024 موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد أذان المغرب

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