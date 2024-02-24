وكيل الأزهر الشريف: يجب على المسلمين اغتنام ليلة النصف من شعبان بالتقرب إلى الله

أكد وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، أن ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة التي خصها الله تعالى بفضائل عظيمة، وورد فيها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة حول فضلها، لذا يجب على المسلمين اغتنام إحياء هذه الليلة العظيمة بالتقرب إلى الله، عز وجل، بالاستغفار من الذنوب والدعاء لقضاء الحوائج.

وأضاف وكيل الأزهر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أنه لا بد وأن يعي كل مُسلم تلك الليلة ويغتنم ما فيها من فضل، ويستخلص منها العبر والعظات، ففيها ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ليغفر لعباده، مشددا على أهمية الاستعداد لهذه الليلة العظيمة بالصيام والدعاء وقراءة القرآن، وحسن العبادة، فضلًا عن البعد عن الأسباب التي تحرم المغفرة، من شرك أو شحناء وبغضاء، خاصة أننا في زمان يحتاج إلى أخوة وتسامح وصفح.

وأشار إلى أن ليلة النصف من شعبان تأتي ضمن الأيام البيض التي تكون في منتصف كل شهر عربي، والتي خصها الله تعالى بمزيد من الفضل والبركة تشجيعًا لعباده على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب، قائلا: "كما أن رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، حثنا أيضًا على صيامها، والتقرب إلى الله فيها بجميع أنواع العبادات التي يجد فيها الإنسان راحته القلبية وطمأنينته النفسية".



