مسلسلات رمضان 2024 .. عرض برومو مسلسل محارب خلال شهر رمضان

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات رمضان 2024 من مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية خلال هذا الموسم.

ويشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين عدد من الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية خلال عرض مسلسلات رمضان 2024.

برومو مسلسل محارب

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع الشركة المنتجة لمسلسل "محارب"، البرومو التشويقي الأول له.

وشهد البرومو التشويقي الذي لا يتعدى الدقيقة ونصف الدقيقة، العديد من الأحداث الشيقة من بين رقص وغناء وانتحار وأكشن وتهديد، حيث تدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق، وبه خط درامي تسيطر عليه حالة من الأكشن لتعرض بطل العمل لمواقف تكشفها الأحداث.

وسيطر على البرومو عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات، كما شهد البرومو مشهد يتضمن حمل “الرداد” كفنه ويقدمه إلى بعض الأشخاص الذين يبدو أنهم عائلة من الصعيد ضمن أحداث العمل.

مسلسل “محارب” تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.