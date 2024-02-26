موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445.. ماذا نقول عند رؤيته؟

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 محور اهتمام الملايين من المسلمين حاليا، وذلك مع النصف الثاني من شهر شعبان 2024 حيث ينتظره الكثيرين لمضاعفة الأعمال الصالحة والطاعات من صلاة وتسبيح وذكر خلال الشهر الكريم والشعور الروحاني بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

تعلن دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس 2024 حيث لم يعد يتبقي سوى 13 يوما فقط ويتم الاستطلاع من خلال 7 مراكز على مستوى الجمهورية تتوافر فيهم شروط الرؤية الشرعية وذلك للتأكد من الرؤية الصحيحة للهلال لتحديد غرة الشهر الكريم بدقة.

وأكدت الدكتور ياسر عبد الهادي رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن كافة الحسابات الفلكية عدة شهر رمضان هذا العام (2024- 1445) 30 يوما حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحا بتوقيت القاهرة يوم 29 من شهر شعبان 1445 (يوم الرؤية).

أدعية رؤية هلال شهر رمضان 2024

يحرص الملايين من المسلمين على استقبال شهر رمضان المبارك كل عام بالأدعية والذكر وذلك منذ يوم الرؤية ويمكن الاستعانة بالصيغ التالية:-

اللهم بلغنا شهر رمضان وأهله علينا بالأمن والإيمان والخير والإسلام.. ووفقنا لما تحب وترضاه.. يا ذا الجلال والإكرام.. اللهم أعنا على الصيام والقيام طوال أيام شهرك الكريم.. اللهم اجعل صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم.. اللهم تقبل منا الصيام وسلمه لما وأقبل أعمالنا.. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالشهر الفضيل.. واجعله شهر النصر والمجد يارب العالمين.

اللهم لا تؤاخذنا في شهر رمضان.. واغفر لنا الخطايا والذنوب.. ولا تعرضنا فيه للبلاء والأمراض.. واشرح لنا صدورنا بأمنك يا أمان المستضعفين.. اللهم اجعلنا في شهر رمضان الكريم من الذين يقبل دعائهم.. واستجب شكواهم.. واقض لهم حوائجهم.. اللهم ارزقنا في شهر رمضان قيام ليلة القدر.

اللهم إني أسألك شرف زيارة المسجد الحرام وحج بيتك الكريم.. وزيارة قبر الحبيب نبينا ورسولنا سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.. اللهم اجعلنا في شهر رمضان من المقبولين وتجاوز عن سيئاتنا بفضلك ومغفرتك.. اللهم اجعلنا ممن تقبل توبتهم وعفوت عن سيئاتهم.

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