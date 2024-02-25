الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بسبب شهر رمضان.. هل تم تبكير ميعاد صرف مرتب شهر مارس 2024؟

مرتب
مرتب

مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم وبدء الصيام فلكيا يوم الإثنين 11 مارس المقبل، زاد انشغال المواطنين والموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن ميعاد مرتب شهر مارس 2024 ، وهل سيتم صرف الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع القبض أم لا.

 

ميعاد مرتب شهر مارس 2024 

 

يبحث الناس عن صرف المرتبات لشراء مستلزمات شهر الصيام وقامت وزارة المالية بصرف مرتبات شهر فبراير بدءا من يوم الخميس 22 فبراير، وحتي الآن لم تعلن وزارة المالية عن اي تغير في موعد صرف مرتبات شهر مارس والمقرر له يوم الخميس 21 مارس المقبل.

 

موعد صرف مرتبات شهر مارس المقبل بالزيادة

 

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة بتطبيق أكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدني للأجور إلى 6 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

 

وزادت عمليات البحث على محركات الإنترنت لمعرفة موعد زيادة المرتبات وحقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد انتشار معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب وزارة المالية بتبكير عمليات الصرف بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

 

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

 

فيما أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 والتي ستتم على مدار 5 أيام تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق  27 مارس 2024 " 21، 24، 25، 26، 27".

الاستعلام عن قيمة المعاش| هل تُصرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة؟

قبل رمضان.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

 

موعد قبض مارس 2024 بالزيادة

 

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

 

موعد زيادة المرتبات 2024

 

وفق توجيهات الرئيس السيسي يبدأ تطبيق قرار زيادة المرتبات 2024  اعتبارًا من أول مارس 2024، وتصرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، وذلك للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين، تحسين مستوى المعيشة.

 

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك فلكيا يوم الإثنين الموافق 11مارس 2024 وطالب خبراء تبكير مرتبات شهر مارس 3 أيام لتبدأ اعتبار من يوم الإثنين 18 مارس بدلا من الخميس 21 مارس.

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