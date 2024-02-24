الاستعلام عن قيمة المعاش| هل تُصرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة؟

يتساءل قطاع كبير من مستحقي معاشات التأمينات الاجتماعية في مصر عن زيادة معاشات مارس 2024، وموعد صرف معاشات مارس 2024 وكذلك قيمة معاشات مارس 2024 بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي يناير الماضي في حزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي من شأنها تخفيف بعض الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الغلاء وارتفاع مؤشرات التضخم محليًا وعالميًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة.

زيادة معاشات مارس 2024

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر مارس 2024 في الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15% لأول مرة، والتي أقرها الرئيس السيسي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.

هل تُصرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة؟

سيتم صرف معاشات شهر مارس 2024 بزيادة جديدة تصل إلى 15% كحد أقصى، وذلك بناءً على الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي والتي تشمل زيادة 15% في المعاشات لنحو 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه.

ووفقًا للهيئة القومية المصرية للتأمينات الاجتماعية، سيتم صرف معاشات شهر مارس 2024 في اليوم الأول من الشهر، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، حيث يتم صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك دائمًا في اليوم الأول من كل شهر.

موعد صرف معاشات مارس 2024

ومن المقرر أن يتم بدء صرف المعاشات بزيادة جديدة تبلغ 15% لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، في الأول من مارس القادم ويستمر الصرف لمدة خمس أيام على حسب الشرائح التأمينية، ولكن بداية مارس تأتي هذا الشهر يوم الجمعة لذا سيتم ترحيل السحب إلى السبت أو الأحد حسب عطلة أماكن الصرف.

الاستعلام عن قيمة معاشات مارس 2024

يمكن لمستلمي المعاشات التحقق من قيمة معاشات شهر مارس 2024 قبل الذهاب للصرف عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للتأمينات، من خلال الرابط التالي، وسيتم صرف المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر.

أماكن صرف معاشات مارس 2024

كما أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية العديد من الوسائل لصرف المعاشات للمستفيدين، وتشمل ما يلي:

1. البريد المصري.

2. ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

3. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

4. منافذ شركة فورى.

5. فروع بنك ناصر الاجتماعي.

6. البنوك التجارية.

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