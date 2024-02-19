موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الجديدة

يبدأ صرف معاشات شهر مارس 2024 قبل شهر رمضان وفي التوقيت المحدد لصرفها كل شهر، حيث توفر التأمينات الاجتماعية والمعاشات أموال المعاشات في أماكن صرفها لأكثر من 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد صرف معاشات شهر مارس 2024.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

تصرف الدولة معاشات شهر مارس 2024 في الأول من مارس المقبل والذي يوافق يوم الجمعة، لذا من الممكن أن يبدأ الصرف يوم السبت الذي يليه ويستمر عدة أيام.

ويبدأ صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، ففي 7 فبراير 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بزيادة المعاشات في مصر، ضمن حزمة اجتماعية للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، زيادة الحد الأقصى للمعاشات ليصبح 10080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا، زيادة المعاشات بنسبة 15٪.

كما تم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، وبلغت تكلفة هذه الزيادة 74 مليار جنيه.

كيف استعلم عن زيادة المعاشات؟

من جانبها، وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنـــــــــــــا، وتسجيل الرقم القومي والدخول كمستخدم إلى جانب تسجيل كلمة المرور.

ويستطيع أصحاب معاش تكافل وكرامة الاستعلام عنه من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 15045 تحتوي على الرقم القومي للمرأة المتزوجة، سيتم إرسال رسالة نصية ثانية تحتوي على نتيجة الاستعلام.

ويتم توفير المعاشات في منافذ صرفها من البنوك وماكينات الصراف الآلي والبريد المصري