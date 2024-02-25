فوز طلاب جامعة بني سويف بالمركز الأول في الكرة الطائرة والخماسية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فوز كل من منتخب الكرة الطائرة طلبة بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ومنتخب الجامعة لكرة القدم الخماسية طلبة بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ومنتخب الجامعة لكرة السلة طالبات بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، ومنتخب الجامعة لكرة السلة طلبة بالمركز الرابع، وذلك في بطولة العاب الجنوب النسخة الخامسة بالأقصر.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب.

ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة للفرق الفائزة من طلبة وطالبات، ولأسرة النشاط الرياضي بالجامعة، مشيدًا بالمستوى اللائق الذي يظهر به طلاب الجامعة في مختلف المحافل الرياضية داخل مصر وخارجها، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم وتشجيع المواهب المختلفة لدى الطلاب في المجالات الثقافية والرياضية والفنية والدينية، بما ينمي الجوانب الإيجابية في شخصياتهم، ويسهم أيضا في وضع الجامعة في مكانة متقدمة بين الجامعات.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز كليات الطب البشري بالمركز الأول الصيدلة بالمركز الثاني والعلاج الطبيعي بالمركز الثالث، وذلك على مستوى كليات الجامعة، في مسابقة التميز الحكومى المؤسسي"الدورة الأولى" للجوائز الداخلية بالجامعات المصرية.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للكليات الثلاث الفائزة والقائمين عليها من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري، مشيدًا بالدور المحوري الذي قام به فريق إدارة الجوائز الداخلية للتميز الحكومى بجامعة بنى سويف برئاسة الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل كلية الإعلام ومسئول الاتصال والعلاقات العامة، والدكتور فهد كمال الدين الشريف وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومسئول الدعم التكنولوجي، والدكتور أمجد بهيج خليل مسئول التقييم ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، وزينب رجب مبروك مدير الإدارة العامة للمشروعات البيئية والمنسق الأساسى للتميز الحكومى بالجامعة، وأعضاء جائزة مصر للتميز الحكومى والجوائز الداخلية بالكليات لما قدموه من جهد ملحوظ وتعاون مثمر.