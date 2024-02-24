إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 4 شباب في حادث سير وقع، مساء اليوم السبت، إثر تصادم توك توك بعربة كارو، أمام قرية بدهل أمام كوبري العساكرة مركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم توكوتك مع عربية كارو أمام قرية بدهل أمام كوبري العساكر مركز سمسطا ببني سويف، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت 3 من سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي، 4 مصابين وهم: سيد عيد 23 سنة، وبه جرح قطعي بالراس حوالي 5سم، وعيد أبو هشيمة، 24 سنة، وبه سحجات وكدمات، ومحمود عبدالعزيز، 34 سنة، وبه سحجات كدمات، وأحمد محمود، 23 سنة، وبه اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وجميعهم مقيمون بقرية هلية.

تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.