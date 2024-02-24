إصابة طفلة "سنة ونصف" سقطت من منزلها فى بنى سويف

شهدت محافظة بنى سويف، إصابة طفلة صغيرة بحالة من الغيبوبة التامة إثر سقوطها من علو الدور الأول علوى بأحد المنازل بقرية الحمام مركز ناصر، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط طفلة صغيرة من علو الدور الأول علوى بأحد المنازل بقرية الحمام مركز ناصر شمال بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الطفلة الصغيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لها.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابة إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لها.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، الطفلة الصغيرة "سارة.ح" عمرها عام ونصف، وبها حالة من الغيبوبة التامة، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتها ودرجة الإصابة التي لحقت بها خلال سقوطها من علو الدور الأول علوى، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص

وفي سياق آخر، أصيب 10 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا اتجاه المنيا بحوالي 5 كيلو بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا اتجاه المنيا بحوالي 5 كيلو بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 9 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين، وهم صلاح خليفة عامر، 41 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد ناجح محمد، 33 سنة، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 5 سم، وزياد رجب جابر، 18 سنة، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وزياد خليفة عامر، 35 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، وأحمد خليفة على، 38 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمنى.

كما أصيب نصفي عبد الفتاح خلف، 65 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمدان محمود أحمد، 44 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وكريم خالد بطل، 18 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وطه خليفة محمد، 30 سنة، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد صبحي فؤاد، 32 سنة، مصابًا بجروح وسحجات وجرح قطعي بالحاجب الأيمن حوالي 7 سم، وجميعهم مقيمون بنزلة البرقي بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.