مساعد وزير الصحة للطب الوقائي يتفقد المنشآت الصحية ببنى سويف

استقبل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي والأمراض المتوطنة، والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، الدكتورة نانسي الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وفرق الإشراف المركزى للقطاع الوقائي، للمرور على المستشفيات والإدارات الصحية ومخازن الطعوم ومكاتب الصحة ومعامل المستشفيات لمتابعة الأداء.

حيث تم المرور على مكتب صحة ثالث بحضور الدكتورة أمنيه حسن مدير الطب الوقائي بالمديرية حيث تم متابعة انتظام العمل وتواجد فريق العمل ومتابعة تسجيل بيانات المترددين ونسب التغطية وتم التوصية برفع كفاءة المكان وصرف مكافأة شهر للمراقب الصحى بمكتب صحة ثالث للالتزام باستدعاء المتخلفين عن الجرعات التنشيطة للتطعيمات.

وقام مساعد وزير الصحة للطب الوقائي والأمراض المتوطنة، ووكيل وزارة الصحة ببنى سويف بالمرور على مركز طبي ناصر بحضور الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي والدكتورة منى عبد الحسيب مدير إدارة ناصر الصحية وفريق الطب الوقائي بالإدارة الصحية والفريق المركزى.

حيث تم متابعة انتظام العمل وتسجيل بيانات المترددين علي غرفة التطعيمات ومراجعه ثلاجة الطعوم ومراجعة الترصد البيئي ومراقبة الأغذية وتم رصد عدد من الملاحظات ومناقشتها مع فريق الوقائي بالإدارة الصحية.

كما تم المرور على مستشفى ناصر العام بحضور الدكتور محمد الجبالي مدير الطب العلاجي والدكتور هانى سيد مدير المستشفى والمرور على الحضانات وقسم الغسيل الكلوي ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومراجعة مخزن الطعوم والترصد البيئي والفيروسات الكبدية ومناقشة أهم ما تم رصده أثناء المرور مع مدير المستشفى وفريق الإشراف.