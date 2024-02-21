محافظ بني سويف يتابع تدريب الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جانبا من تدريب الدفعة الثانية ضمن الدورة التدريبية لتمكين المرأة من القيادة تحت عنوان "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي يتم عقد فعالياتها بديوان عام المحافظة ونادي الإدارة المحلية، وتستهدف تأهيل السيدات بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع المصري.

واطمأن المحافظ، على انتظام فعاليات الدورة التدريبية والتي في إطار توجه القيادة السياسية وإيمانها بأهمية منح المرأة مكانتها اللائقة لاسيما أن المرأة المصرية، حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوقين، مشيرا إلى تقديره للقائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب، بقيادة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، التي يعتز بكونه من خريجي هذا الصرح المتميز وبات منارة للعلم والتدريب والتأهيل، ومنبعًا لتخريج كوادر شبابية مؤهلة لتقلد مناصب قيادية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب مسؤولو الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن تقديرهم للمحافظ وتوجيهاته بتقديم التسهيلات لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، والذي يتضمن محاضرات وورش عمل تتناول عددًا من المحاور والموضوعات والبرامج المتنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدرات المرأة على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات التحول الرقمي، مع التركيز على جانب التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور كلا من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ ومنسقو الدورة من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

محافظ بني سويف خلال تدريب الدفعة الثانية

محافظ بني سويف خلال تدريب الدفعة الثانية

محافظ بني سويف خلال تدريب الدفعة الثانية

محافظ بني سويف خلال تدريب الدفعة الثانية