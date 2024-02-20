وكيل "تعليم بني سويف" يبحث خطة العمل لضمان انتظام وتطوير العملية التعليمية

عقد هاني عنتر وكيل تعليم بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مديري عموم الديوان بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأشرف محمود مدير إدارة الأمن لبحث آليات وخطة العمل في الفترة المقبلة.

ورحب وكيل التعليم بالحضور، مؤكدًا على تضافر الجهود المبذولة من جميع أطراف المنظومة التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج وتنفيذ الخطط والأهداف المرجوة للنهوض بالعملية التعليمية، مشيرا إلى تواصله المستمر على مدار الساعة ومتابعة العملية التعليمية لحظة بلحظة لتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات.

توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل

وأكد على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد فالهدف واحد، والعمل على توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل من خلال العمل المؤسسي، موجهًا بتوفير كافة الإمكانات لدفع عجلة العمل والتيسير على المواطنين.

وفي سياق آخر، كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمناسبة انتهاء عمله بالمحافظة، حيث أهداه درع المحافظة تقديرا لجهوده في الدفع بجهود الدولة في مجال التعليم خلال فترة توليه مسئولية القطاع بالمحافظة، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته العملية.

من جهته أعرب "عبد التواب" عن شكره وتقديره للفتة الطيبة من المحافظ د. محمد هاني غنيم، بتكريمه وإهدائه درع المحافظة، معبرًا عن بالغ تقديره لأعضاء لجهاز التنفيذي بالمحافظة على التعاون والتناغم بين كافة مكوناته، موجها الشكر لمحافظ بني سويف لدعمه له خلال فترة عمله والجهود المبذولة في سبيل تحسين منظومة التعليم وإيجاد حلول وبدائل للمشكلات التي تواجه القطاع.